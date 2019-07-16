威士忌探索之旅：首次在港開設DWA課程

時至今日，威士忌或者已經離不開一些朋友的生活。由當初的淺嚐輒止，愈是愛上這種被譽為最複雜的Dark Spirits，打開了威士忌的大門，想再向前走卻求學無門？於今天香港終於迎來Diageo Whisky Academy！

一級課程介紹威士忌的起源與基本類別，探索威士忌的不同風味，現場品鑑五款極具代表性的蘇格蘭威士忌 Diageo Whisky Academy（DWA）是由著名洋酒集團Diageo聯合世界知名威士忌大師打造出來的三階段式威士忌專業教育課程。一直在世界向地盛行，普及威士忌知識，而是次卻是官方首度引入香港。其實在坊間亦不乏相似的課程，而Diageo的優勢是，作為一家擁有近千萬個橡木桶儲存量的洋酒集團，可以為課程提供大量的專業數據，而憑藉Diageo的強大號召力，亦聯合到超過二十位蘇格蘭威士忌資深專家。

包括被譽為「全球威士忌權威」的Charles Maclean、著名威士忌作家Dave Broom、威士忌達人林一峰等，聯手設計課程的環節設置及內容編撰，課程除了提供準確且系統化的信息，而大師們亦能夠分享他們的獨有見解以及對威士忌的演繹方式。是次在香港舉行的課程會先集中在一級，二級及三級則會在日後再作安排，以下是課程詳情：

一級課程：威士忌探索之旅 DWA一級課程是面向大眾的初級課程，目的是普及威士忌文化，無論是否有威士忌基礎都能報名參加。學員可以透過此僅三個半小時的課程，縱覽威士忌的起源與基本類別，探索威士忌的不同風味，現場品鑑五款極具代表性的蘇格蘭威士忌，提升威士忌專業知識。今次的客座講師將由品牌推廣及訓練大使黃毓禮（Alex Whang）出任，貴為the Keeper of the Quaich的Alex將帶領體驗者探索威士忌的風味與觀感。 活動日期：7月15日（一）至21日（日） 公眾開放場次： 7月18日（四）1:30 – 5:00pm / 6:00 – 9:30pm 7月19日（五）1:30 – 5:00pm / 6:00 – 9:30pm 7月20日（六）12:00 – 3:30pm / 4:00 – 7:30pm 7月21日（日）12:00 – 3:30pm / 4:00 – 7:30pm 費用：HKD1,500 地點： Madame Fù Grand Café Chinois 3rd Floor, Barrack Block, Tai Kwun, No. 10 Hollywood Road, Central, HK 中環荷李活道10號(舊中區警署)大館營房大樓3樓

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7月18日或19日

7月20日或21日