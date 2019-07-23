首飾非女士專利！手環、戒指、項鍊　男士輕鬆駕馭助提升男人味

可能有很多人都會有一個刻板印象，認為珠寶首飾都是只有女生在配戴的裝飾，但在現代珠寶對於男性而言不僅僅是身份的象徵，更多是成為生活穿搭的一部分。好的手鍊或是戒指，不僅能為你的穿搭加分，也可以在飾品的選擇上展現個人獨特品味。以下為大家整理了幾個不同的飾品，在新的一年配戴出門，絕對為自己的時尚度加分。

1.戒指

戒指體積較小，就大大降低了搭配難度，初次嘗試戴珠寶的男性也不太容易出錯。而且如果是已婚男士的話，婚戒就能成為你提升時尚度的利器。因為大家基本上都會每天佩戴婚戒，選擇一款獨特的婚戒就起到了一舉兩得的作用。

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當然戒指的配戴，不僅限於已婚男士。如果你是日常的配戴可以選擇風格及樣式多變的一點造型，且可以同時配戴多款不同樣式以撞色或是同色系的戒指做搭配，讓手上的飾品不僅是做裝飾，也可以成為你全身穿搭的重點。

2.手環

當掌握了小面積的搭配方法以後，就可以嘗試進階版的珠寶搭配。手鐲手鍊這一類珠寶搭配得好的話，風格也從街頭到商務，不同場合都能隨意轉換。手環並非女性專屬，大部分過於柔美，如果男確定性要佩戴手環或者腕錶做點綴疊搭，可以選擇選簡約款式。

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3.項鍊

如今，項鍊也不再是女性的專屬珠寶佩戴區，很多男性也紛紛戴起了項鍊。不過比起手腕上，掛在胸前的項鍊更加搶眼，搭配難度開始升級。戴項鍊想要顯得不那麼秀氣的話，項鍊的造型和長度是關鍵。男生脖子比較粗，所以鏈條長度不宜過短，不然太過於束縛。項鍊造型的話，圓形或者幾何圖案則是首選。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：讓你提升男人品味 2019男士輕鬆駕馭的手環、戒指、項鍊一次推薦】