Dom Pérignon香檳之第二巔峰推出・Vintage 2002 Plénitude 2

Dom Pérignon，一個為世人所知曉的香檳品牌，其創辦人Pierre Pérignon僧侶一生致力於改良香檳法，使品牌是唯一在史上以釀酒師的名字而非產地而命名。品牌精於釀造年份香檳，於上星期在香港發布Vintage 2002 Plénitude 2（簡稱P2），2002是一個絕佳年份，這年份上次推出P1已經是2011年，所以是次品牌的首席香檳釀酒師Vincent Chaperon亦特意出席帶領大家品嚐這款陳年15年以上的P2。 Photo credit：© hdp-photography

何謂P1、P2？品牌的年份香檳為人所追捧，但亦因為只可採用單一年份的葡萄釀製佳釀，所以創作過程受制於年份本身。而品牌卻只會選擇好的年份，有好的原材料和天時地利，當然要嚴謹處理，所以這些特別有潛力的佳釀會分階段陳年：「酒體必須在酒莊酒窖陳釀最少八年，才達到第一臻至時刻」——即是Plénitude 1（P1），而P2及P3分別要陳年十五年及廿至三十年以上。

釀造過程需要密切觀察大自然，仔細留意並對變化作出反應，方能展示土壤和季節中的大量細節。這個充滿生氣的過程，既是因循大自然變遷，亦是渴求掌握所有機會的野心。靈感和創意，與釀酒技藝和專業結合而得到發揮。

近十五年的陳釀過程賦予香檳第二生命，其獨特性更為明顯：更廣和有深度、更濃郁的口感與氣泡。相比起上次的Vintage 2002 P1，今次的P2的轉變更突出，尤其是清爽和礦物感的平衡。是次的發布在畫廊舉行，甫步入畫廊，牆壁上就映照著夏威夷群島毛納基火山（Mauna Kea）的影像，與星夜天空映照著，原來火山是世上觀察宇宙的最佳位置之一。這份意涵代表著佳釀的精妙特性與色彩，經歷千變萬化的味道和數之不盡的意象：「柔滑的、奶油般的、帶餘韻、細膩、顆粒感⋯⋯香檳的所有質感盡在其中」。無獨有偶，原來始創人Pérignon僧侶最初釀製的香檳是想減少氣泡，但從不成功當中卻找到香檳氣泡的美妙，一種在當時曠世的品嚐方法，他試飲時不禁道中一句：「I am Drinking Stars！」——開展了品牌對香檳的美學和感官的追求。

在夏威夷群島毛納基火山（Mauna Kea）細嚐Vintage 2002 Plénitude 2：