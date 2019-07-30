【AUDEMARS PIGUET】2019皇家橡樹移植全新機芯　三版本同時開賣

AUDEMARS PIGUET愛彼皇家橡樹是高級運動錶市場中的人氣寵兒之一，尤其不鏽鋼款式搭配藍色面盤這種經典設計更是許多人心中的天菜手錶。 目前男款的皇家橡樹基本款大概可以分為41mm和39mm兩種款式，後者是延續初代RO而來的設計，包括它的超薄錶殼、相對秀氣的39mm錶徑以及比較基本的二針顯示等，另一種錶徑較大的款式則更有現今皇家橡樹系列基本款主力的味道，雖然它不像39mm款式那般如此強調超薄設計，但是它具有三針＋日期功能，就視讀習慣來說比較符合現代需求，同時它的款式也更多，除了不鏽鋼款、半金款和玫瑰金款以外，面盤顏色的選擇也有諸如、藍面、白面、黑面或灰面等。 41mm三針款的皇家橡樹手錶在2019年又加入了三款鋼殼新成員，它們最主要的變化在於搭載的機芯不同（但仍然是自動上鍊），因此目前同樣是41mm的皇家橡樹基本款，市場又多出了一個版本可以選。

評點一：八角造型太經典

皇家橡樹系列之所以經典，在於它的外觀設計自從問世這四十多年來，變動的幅度沒有很劇烈，例如它那種從戰艦八角舷窗獲得靈感塑造的八角錶殼造型，同時錶圈上以永遠呈對角的八顆六角螺絲妝點，還有與錶殼一體成型的錶耳，以及隨著錶耳寬度逐步縮小直徑的金屬鍊節，再加上愛彼運用獨家的傳統打印機器，在面盤上壓製出井然有序的方格裝飾時亦一併產生滿布方格周圍的網狀紋理等，這些特徵默默構成了皇家橡樹系列難以錯認的招牌特色。2019年新款的皇家橡樹手錶以藍面款為例，它的錶殼和鍊帶造型一如往昔，乍看與先前的版本相去不遠，這點也算是保持了系列一貫的傳統。

評點二：新版本在面盤小細節方面有所調整

由於現在兩個版本都還並存，所以可見愛彼還沒有要用新版全面取代舊版的意思，而既然有新舊版本的區隔，所以在設計細節上也會有一些小調整。例如新版的指針和時標明顯變得更粗了，面盤外緣刻度環的面積也有提升，再者舊版的六點方向還有加上”AUTOMATIC”字樣，到了新版身上則是直接取消，同時相同方向的”SWISS MADE”字樣也被下移到更貼近刻度環的位置。舊版位於三點方向的日期窗離面盤邊緣較遠，所以愛彼稍微削短了三點位置的時標來容納日期窗，到了新版身上，由於日期窗很靠近面盤邊緣，因此品牌索性移除這邊的時標。一口氣看下來新舊版本的細節差異其實不少，整體來說它更能突顯Grande Tapisserie格紋的存在感，同時手錶的運動個性也變得更強烈。

評點三：移植自CODE 1159的全新三針機芯

愛彼在2019年最大的頭條還是新推出CODE 1159這個全新系列，隨著系列誕生，品牌也大手筆地研發出三枚自製機芯，包括自動機新、計時機芯以及陀飛輪機芯。新款的皇家橡樹三針錶正是移植了原本看似為了CODE 1159而生的自動機芯4302，與RO三針錶原本搭載的3120機芯相比，除了K金自動盤的樣式有點改造（4302機芯自動盤部分有鏤空處理），新機芯的動力儲存空間（70小時）以及震頻（4Hz）都較3120機芯有所提升，當然3120機芯是久經市場歷練的作品，4302純粹數據來看是有所進步，但它同樣需要一點時間來累積自己的口碑，因此藉由新款皇家橡樹手錶的推出，也能讓更多品牌愛好者體驗到新機芯的水準。

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+ 10 + 9 + 8

如果你想入手：

隨著裝載4302機芯的新版本問世，目前皇家橡樹的基本款一下子變成了三種版本，剛好價位帶也分別佔據50萬、60萬與70萬（超薄二針款）等三個區間，原則上前兩種價位的款式條件比較接近，如果追求的是皇家橡樹的經典感，那麼配備3120機芯的版本已經足以讓人滿意；若對機芯的規格比較在意或是喜歡新鮮感的人，那麼新版的皇家橡樹三針可能比較符合你的需求，在兩個版本都還並行的現階段，確實會讓人在下手前比較容易感到猶豫。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP的代名詞皇家橡樹運動錶2019年有新機芯版本】