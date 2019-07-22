【名畫展覽】陳妍希親自導賞　中國最大型畢加索展逾10萬人參觀

中國最大型畢加索展覽 -「一位天才的誕生」，在北京UCCA尤倫斯當代藝術中心隆重舉行，不足1個月已吸引逾10萬人次參觀，在內地掀起一股畢加索熱潮。

展覽如此受歡迎，原因有二。一是展覽規模：逾百作品橫跨這位西班牙藝術家一生創作，大部份由巴黎的國立畢加索博物館借出，份量十足。二則是明星效應： 陳妍希和陳偉霆的合作支持，成功引來許多宣傳。

說明星之前，先談藝術。展覽分成5個部分，揭開序章的是「早期畢加索」，聚焦於他年青時的創作，展品包括《戴帽子的男人》（1895年）和《古代石膏像素描》（1893–94年）。接普是「藍色和粉色畢加索」，講述他不再模仿前輩的後印象派繪畫風格，開始塑造個人風格，逐漸確立藝術身份，重點作品包括《自由畫》（1901年）、《瘋子》（1905年）和《兄弟倆》（1906年）。

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展覽如此受歡迎，原因有二。一是展覽規模：逾百作品橫跨這位西班牙藝術家一生創作，大部份由巴黎的國立畢加索博物館借出，份量十足。二則是明星效應： 陳妍希和陳偉霆的合作支持，成功引來許多宣傳。

說明星之前，先談藝術。展覽分成5個部分，揭開序章的是「早期畢加索」，聚焦於他年青時的創作，展品包括《戴帽子的男人》（1895年）和《古代石膏像素描》（1893–94年）。接普是「藍色和粉色畢加索」，講述他不再模仿前輩的後印象派繪畫風格，開始塑造個人風格，逐漸確立藝術身份，重點作品包括《自由畫》（1901年）、《瘋子》（1905年）和《兄弟倆》（1906年）。

再來是「驅邪者畢加索」，展現了他簡化形式和空間的探索，在新的藝術語言中，創作了《自畫像》（1906）等作品，並孕育出經典畫作《阿維尼翁的少女》（現藏紐約現代藝術博物館），發動了一場徹底改變二十世紀藝術的革命。第四部份是「立體主義者畢加索」，他對符號元素的運用催生出立體派作品，好像《彈曼陀林的男子》（1911）和《壁爐旁的男人》（1916）。

最後的「多變畢加索」則著眼於他對古典主義的致敬，並勾勒出晚期事業軌跡，包括《習作》（1920年）及1919年為俄羅斯芭蕾舞團劇目《三角帽》所作的美術設計。

館方邀請了陳妍希當宣傳大使。這位演藝界的美女其實甚有藝術造詣，曾在紐約著名設計學府Parsons School of Design求學，及於南加州大學副修美術，閒時愛逛美術館和藝術展，自己也懂繪畫。

UCCA尤倫斯當代藝術中心（The Value）

畢加索 - 一位天才的誕生

展期：2019/6/15 - 9/1

地點：UCCA尤倫斯當代藝術中心

地址：北京 朝陽區大山子 798藝術區

開放時間：

周一至四｜10am - 7pm

周五至日｜10am - 9pm

入場：

周一至日（含節日假）成人｜RMB 188

周一至五（非節日假）成人｜RMB 158

學生｜RMB 138

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：陳妍希導賞宣傳 中國最大型畢加索展逾10萬人參觀】