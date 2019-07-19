【葡萄酒愛好者注意】波爾多2018年絕佳年份：潛力無限、精彩可期

對於葡萄酒，縱使在新世界盛行的時代，多了很多選擇，但香港人還是鍾情於法國，特別是法國最大葡萄酒產區波爾多。

今夏，最新的報告指出，香港重登波爾多葡萄酒出口市場貨值首位，佔出口總銷售額的16%，甚至比中國大陸更為多，可見其熱情。另外，近年受極端氣候影響，相信大家都深深感受到去年的嚴苛天氣，但最後報告指出，2018年竟成為優秀年份，縱使波爾多地區的部分葡萄園遭逢春霜、冰雹及黴菌而破壞，但亦無阻佳釀出世。去年絕佳年份的佳作特別見於乾白葡萄酒及甜白葡萄酒，而紅酒更是在水準之上。

波爾多大學葡萄與葡萄酒科學研究所（Institute of Vine and Wine Sciences of Bordeaux University）的2018年份葡萄酒官方報告闡明：「首批調兌成酒已足證明潛力無限⋯⋯甚佳於本世紀其他優秀年份，我們可肯定地說，現時酒窖所藏，精彩可期」，葡萄酒愛好者於將來可以特別留意這個年份，而令人高興的，是一一克服了大自然的不可抗力，波爾多葡萄酒委員會（CIVB）主席Allan Sichel對此的評語是「始於失落，終於快樂」。縱使天災不斷，但天公亦偶爾造美，因為去年7月中旬到9月下旬是難得的好天氣，成就出總產量達5億升之佳績，Sichel認為「鐵定留載史冊」。

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