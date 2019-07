【葡萄酒愛好者注意】波爾多2018年絕佳年份：潛力無限、精彩可期

波爾多大學葡萄與葡萄酒科學研究所(Institute of Vine and Wine Sciences of Bordeaux University)的2018年份葡萄酒官方報告闡明:「首批調兌成酒已足證明潛力無限⋯⋯甚佳於本世紀其他優秀年份,我們可肯定地說,現時酒窖所藏,精彩可期」,葡萄酒愛好者於將來可以特別留意這個年份,而令人高興的,是一一克服了大自然的不可抗力,波爾多葡萄酒委員會(CIVB)主席Allan Sichel對此的評語是「始於失落,終於快樂」。縱使天災不斷,但天公亦偶爾造美,因為去年7月中旬到9月下旬是難得的好天氣,成就出總產量達5億升之佳績,Sichel認為「鐵定留載史冊」。