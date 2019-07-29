【BLANCPAIN】停產40年！寶珀Air Command 90年第二代推出成經典

此時搜尋寶珀BLANCPAIN的Air Command計時碼錶，選單前幾項跳出的，該是大致雷同的起手式。從2019年首屆Time to move中，寶珀復刻自家1950年代末所製作的Air Command軍用飛行錶說起，接著話鋒轉到，沒多久富藝斯拍賣會也找到了一只1960年代的Air Command，而且拍出了1,125,000港幣（不含佣金）好成績的事蹟。 或有人會加上「這是巧合嗎？我不這麼認為。」之類，其實也不顯得特別睿智的心得補充。

不過是不是巧合也無所謂，我所想表達的是「故事，永遠能讓腕錶更有韻味」的觀點。 就像之所以復刻Air Command，或是在拍賣會上獲得好成績。其中最難以訂價的，是他們背後所包藏，關於歷史、關於記憶，關於人類文化的各種故事！

這篇不是要說復刻的Air Command，或是探究歷史講1950年代的初始作。而是隨著這Air Command發燒，不少錶迷想起大約1990年前後，寶珀曾經推出過第二代Air Command。硬派強勇的風格，截然不同初代或是復刻版那種還帶些斯文的古韻。相比之下，就有點像就好像傑森史塔練成巨石強森那樣。Why？何故如此？點解？

這是關於寶珀自身的發展史，寶珀在1982由（現在是神話級的腕錶巨擘）Jean Claude Biver與Jaques Piguet聯手復興。在1997年，在時任總裁的Jean-Claude Biver主導下，寶珀推出名為五十噚三部曲（Fifty Fathoms Trilogy），海陸空三款腕錶，其中Air Command計時碼錶，便以天空的代表位列其中。（海當然就是五十噚，而則是五十噚GMT）有了這脈絡。強硬的設計風格，其實也呼應那個年代的氛圍。

舉個簡單比方，如果說最初的Air Command是純種空軍，那第二代的Air Command歸在五十噚中，就比較像是《壯志凌雲Top Gun》中湯告魯斯所屬的海軍飛官吧。

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40.5mm的不鏽鋼錶殼，形象厚實勇健，在那個大錶風正要吹起的年代，算是合宜的尺寸。內裝機芯，是來自當時還合作愉快（在2010年收編旗下）的高級機芯廠Frederic Piguet的FP 1185的寶珀版本F185飛返計時機芯。

無論是三部曲整體，或是單一錶款，論外型設計、論內裝性能，功能操作都可圈可點。而且系列本身的更有些承先啟後的時代意義，不只品牌與軍方之間的古往連結，還包括度過石英風暴，重穩腳步積極發展的轉折。

只是有時影響發展的要素不在本身，在是大環境干擾。於是三部曲雖然之後各有延伸，Air Command甚至推出貴金屬，或是加入像是月相等功能的款式，但整體而言，就像在渭河旁釣魚的姜子牙，先這麼安靜下來，等待時機與明眼人到來。

不知道是否預期這次復刻的初代版本可能會帶來勢如破竹的詢問，或是喚起了許多錶迷塵封多年記憶，這次寶珀竟然跟總廠調來了這款極具代表性的Air Command，並且少量上市！

官方認證，當然是品質保證。而曾經可能將寶珀運動面向引導至另一條道路的時代意義，充滿轉折的老靈魂，就這麼重現世人面前了啊！

好啦，最後我們還是綜觀地說說Air Command的前世今生吧。

1950年代，二戰雖然結束一陣子，但世界還是餘波盪漾。各國軍事單位積極整備，尋求更精良也切合需求的配備。寶珀近年主力的五十噚就是在這樣的時空背景下，為了完成法國海軍訂單所開發出的錶款。

不過近代戰爭不是只有海軍，其實還有空軍！寶珀當年因為五十噚的成功，成為許多國家海軍配備，而在當時經銷商Allen V. Tomek牽線下，寶珀也試做十二只原型飛行錶提供給美國軍方飛行員，積極拓展領域。不過據說最後並未進入量產（另有一說是極小量生產），總之，後續發展不似五十噚般一帆風順。

接下來的發展，就如前言，1990年末再戰江湖。今年則重啟復刻，重溫寶珀與天空、與軍方、與歷史的連結。

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