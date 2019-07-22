【IKEA大眾化設計】與LEGO聯手開發「BYGGLEK」・重視玩樂時刻

不知道大家對於LEGO的回憶是甚麼？是晚上踩中孩子未收拾好的積木而刺痛？面對著一堆散亂在地的積木，小孩子是用來建構出他們的世界，而大人則是有系統地分類收拾好⋯⋯甚至在今天，都沒有小朋友玩積木了，反而童心未泯的大朋友要重拾當年情懷建構「千年鷹號」⋯⋯對於「玩」的定義，隨年代、隨年紀都有所不同，但不論對任何人都無比重要，這正是撮合IKEA與LEGO、聯乘出「BYGGLEK」這個項目的原因。

IKEA的總部，其博物館都充滿玩味 KEA以及LEGO都認為，玩樂元素對於大人還是小朋友都至關重要，於是聯手開發解決方案，而要解決的問題，正是玩樂的時間與空間。他們的共同研究表明，小朋友需要與父母一起享受更多的遊戲時間，但對於後者而言，安排時間及空間才是最大問題。在IKEA的總部，其博物館內陳列著不同年代的「模範家居」，當中不約而同的，都有將孩子玩樂的部分融入其中，然而，在以前我們認知的家庭必定有小孩子的元素在內，於今天的小家庭可能並沒有考慮其中，所以很多現今的家居設計都沒有容納玩樂的空間。

另外，大人與小朋友對待「玩」的角度都有所不同，例如，盡量過了玩樂時間，積木還未砌好，但小朋友還會在腦海中繼續著未完的「故事」，但大人只是在考慮如何將之收拾好。於今天BYGGLEK的產品還公布，但IKEA的設計師Andreas Fredriksson指出了「Quick Play」的元素。小孩子今天愛對著屏幕，是因為屏幕內的遊戲很快開始，也可以暫停，如果LEGO也可以呢？而且之後還可以在腦海中繼續。