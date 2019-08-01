【OMEGA】2019 Seamaster 300M再推新款　「熊貓」色衝擊年青市場

OMEGA歐米茄在2018年替Seamaster Diver 300m進行改款，整體設計結合了1990年代系列初代作品的神髓與一些現代新元素，包括升級成現代常見的科技材質——陶瓷錶圈以及品牌獨門的超高抗磁大師天文台認證機芯，再加上15萬左右的合理定價，推出後很快獲得市場矚目，因此到了2019年，海馬潛水300米還是不斷推出新款，例如近期品牌就在原本的面盤配色之外，加入白色這個新色，讓想入手的人又多了一個選擇。

原本2018年登場的海馬潛水300米手錶擁有藍面、黑面和灰面等三種配色，特別的是這幾款的面盤都是用光面陶瓷製造，所以它的光澤度就像陶瓷錶圈一樣，有一股說不上來的質感。2019年品牌反而是首度推出具有白色陶瓷面盤的海馬潛水300米手錶，而為了讓手錶整體看起來更有層次些，所以品牌採用的陶瓷圈又是黑色的（搭配白色潛水琺瑯刻度），用黑白的對比效果，提升手錶的視覺吸引力。

細數一下這款改款的重要變化，包括日期窗移到6點方向，鏤空指針的造型亦經過修改，至於改成上窄下寬設計的排氦氣閥，更是這批新世代海馬潛水300米手錶最重要的特徵之一之一，新的排氦閥不僅外型改變，還應用了歐米茄研發的專利技術，操作時更方便輕鬆。

一如系列其他款式，錶背透明底蓋可透視經過大師天文台認證8800機芯，這枚機芯基板與自動盤上細緻加上了環狀日內瓦波紋，而且它採用了非鐵材質來製作機芯零件，這說明了為什麼它可以採用透背卻還保有相當高抗磁性能的關鍵，因為機芯的組成結構本身就比較不會受到磁場干擾，所以就不需要另外用抗磁軟鐵來包覆機芯，展現歐米茄研發抗技術的水準。

最後要留意的是就是價錢，原本海馬潛水300米手錶去年剛推出時，不鏽鋼搭配鍊帶的款式定價為15萬9、搭配膠帶的款式定價則是15萬5，但自從2019年5月開始，品牌調整了這系列手錶的定價，因此比較晚出的白面黑陶瓷圈當然就是跟隨調整後的新售價，如今不鏽鋼膠帶款定價長為15萬9、鍊帶款則變為16萬9千6，除了膠帶和鍊帶之間的價差拉大，去年的定價和今年的新定價也有不小的漲幅（尤其不鏽鋼鍊帶漲了一萬塊左右），雖然比起常被拿來討論的勞力士水鬼，歐鬼這種漲完後的定價還是顯得親切，但想到一年之間入手的價格又變貴了點，還是難免會覺得早知道早點買，但如果比較喜歡白面的話，也只能接受付出更高的預算來獲得這款新配色了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：海馬潛水300米手錶2019年持續推新款 這次換成白面搭黑陶瓷圈】