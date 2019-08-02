Rolex、Omega、IWC誰最保值？買錶當投資存錢！27個品牌排行榜

花了大錢買了一只高檔機械錶——即使多數人是買來自己戴的，但是就像買車大家會關心一下折舊率，買錶想要瞭解一下它的保值性也是很合理的事（搞不好哪天戴著戴著也會有想脫手的時候）。 現在有些品牌是滿開放的，直接在品牌官網就可以查得到新錶的定價資訊，但這恐怕就是品牌所能做到的極限；因為你也知道，有時候定價跟我們實際的入手價會有一些落差，例如有些錶拿得到折扣，有些錶則是要超定價才能買得到，所以想要知道一只錶實際的價位可能還是要透過一些銷售平台，包括網路或實體店面等管道才可能知道，其中後者由於經銷的品牌有限或者能問到的款式有限，店家也不可能直接把他們店內的每只錶都報價給我們知道，所以比較有希望可以知道手錶實際售價的管道大概剩下網路業者。

樣本數約5000只錶、共27個品牌上榜

日本有媒體就針對他們國內的人氣手錶網站所公布的手錶價格資訊進行統計分析，從電商平台中找出同時列有品牌定價以及實際售價的款式約5000款，其他只有實際售價而沒有品牌定價的則被歸類為品牌已停產的款式不列入「線上」款式的定義中。經過統計後，款式太少的品牌也優先從名單中剔除，這表示這些品牌的詢問度和買氣可能比較小眾，剩下大概20幾個牌子就是我們在市場上比較常見的熱門品牌。

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用售價／定價粗估保值性

至於回應前文提到的保值性，要嚴格界定保值程度牽涉的範圍太廣，所以數據統計是先簡化為用手錶的實際售價去除以品牌的定價，這樣一來還是能獲得手錶保值與否的一個平均數據，當然每個品牌新錶有沒有給折扣因為標準不一很難一個一個去仔細精算，因此還是採用售價去除定價這樣的公式，讓每個品牌都在一樣的基準下來找到一個粗估的保值程度。

勞力士和帝舵分別是保值榜第一和第三名

從這份統計名單中可以看出，勞力士的保值性無庸置疑還是錶壇的冠軍，有將近90%的水準，或許我們看了太多水鬼、迪通拿或GMT-Master II人氣款的例子，會以為買到勞力士就是賺到，一轉手就可以賺個幾成，但實際上如果以平均水準來看，勞力士的保值率也沒有超過100%那麼誇張，只能說買他們家手錶的折舊率沒那麼高，從榜單中可以看出，第一名的勞力士手錶和最後一名的FM，他們的保值性差了快一倍，從這樣相對的比較中，還是可以展現出為什麼人人都認為買勞力士手錶很值得的原因。

前十名有四個品牌出自歷峰集團

從這份名單的前十名中可以看出勞力士集團的表現最亮眼，勞力士和帝舵分佔排行榜第一和第三名，另外獨立經營的大品牌如AP和PP也佔了第二和第四名的領先地位（光憑印象還以為PP會比AP排更前面），至於歷峰集團則有四個品牌進榜，排行最高的是江詩丹頓，位居第五名。Swatch集團也有兩個品牌上榜，其中該集團2018年賣最好的歐米茄反而不在前十名榜單中，最高名次是第六名的寶珀，而平常市場低調的GO和積家也都擠進了前十名的位階中。

熱門品牌保值率幾乎都在50%以上

在這份共列出27個品牌的榜單中，可以發現高級錶的保值性大概都有50%以上，雖然看起來還可以接受，但這也再次提醒了我們想用手錶投資賺大錢似乎還是顯得比較不切實際些，一般來說手錶還是建議買來自己佩戴或有什麼特殊紀念意義自己珍藏為主，一心想著買錶致富，往往失望會大於期望。另一點這份榜單的資料來源是以日本市場的行情為基礎，雖然有一定的參考價值，但並非放諸全球皆準，大家倒也不必過於嚴肅看待這份保值率的榜單，買錶還是買自己喜歡同時也在自己能力範圍的款式就好。

日媒統計出熱門手錶品牌的保值性排行榜，共有27個品牌入列，保值率表現大致在50%～80%之間。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：手錶品牌保值排行榜Top 10】