【法國Rhône】美酒入門・迷倒眾生的隆河谷南北部佳釀

說到葡萄酒，香港人還是普遍鍾愛法國，今回要介紹的，是位於法國內陸中部的隆河谷（Rhône）。還未懂隆河谷美酒之前，惟聽過梵谷名作《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhone），除了美景吸引到當年的文藝青年如梵谷、海明威、大仲馬等，相信還有美酒，形成一個良好的創作氛圍吧。一般人對隆河谷葡萄酒的理解，有說是口味重，亦有是易入口，皆因隆河谷南北部的風格截然不同，各有獨特性。

梵谷名作《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhone） 隆河谷南北氣候不同，酒產也不同，北部大多葡萄園在花崗岩山坡之上，打理艱難，受內陸性氣候影響，卻有著獨特風土令人難以捨棄，唯獨種植Syrah，著名產區如Hermitage、Côte Rotie，產出潛力驚人的紅酒。北部的酒產只佔整個隆河谷的5%，酒莊都屬小型及家庭式、葡萄園面積小，卻專注於生產優質葡萄酒，成就獨一無二的美酒，酒體大多濃郁豐厚，充滿辛香口感、單寧優雅而需要陳年柔化。至於南部，葡萄園面積大得多，受地中海氣候影響，生產簡單酒款為主，土壤多樣化所以可以種植多個葡萄品種，如Grenache、Syrah及Mourvèdre等，最著名的教皇新堡（Chateauneuf Du Pape）又俗稱為「十三太堡」，因為是法國唯一容許十三種法定葡萄混釀的酒款。普遍而言南部的果香較豐富，而酸度比北部低，比較易入口和適合Pairing。但又有獨特的Tavel區，專為釀造Rosé，口感較一般Rosé重，極具果香，口感濃郁而酸度不高，有說連海明威都因而特別鍾愛這個地方。

剛過去的六月，INTERRHÔNE於Eaton Club舉辦了「Rhône Valley Exploration」年度試酒會及大師班，在場有多達50款來自隆河谷不同產區的美酒。

關於隆河谷葡萄酒的小知識： 隆河谷是法國最大的AOC葡萄酒產區。 隆河谷 74％ 的產量為紅酒、16％ 的產量是Rosé、10％ 的產量是白酒。 隆河谷由紅、白、Rosé以及加强葡萄酒皆備，可以配搭任何場合的美食。 整體風格平衡於Full Body、Fruit及Spiciness之間，屬易入口類型。 介乎Montélimar及Avignon之間的隆河谷南部，為地中海氣候，主要盛產Grenache，其次是Syrah及Mourvèdre。 隆河谷北部由於其獨特的風土，唯以Syrah獨尊，並僅用於生產一些優質葡萄酒。 Tavel區又稱為「Le Roi des Rosé」（Rosé之王），是法國唯一百分百的Rosé產區，主要由Grenache釀成。

Pairing攻略： 南部——混釀（Blends）最適合配搭燉肉、烤肉、三文魚、辛辣、腩肉。 北部紅酒——蕃茄Pasta、烤牛肉、烤雞、烤菜、烤羊，肋骨、牛扒及吞拿魚。 白酒如Viognier、Marsanne、Roussanne和Grenache Blanc——可作為餐前酒，最佳配搭為芝士、白肉魚和壽司。 Rosé——傳統配搭為所有熟食、肉醬、芝士、燒烤、煙熏三文魚以及亞洲美食。