【包浩斯100週年】Junghans推出 Max Bill 自動腕錶致敬

包浩斯（Bauhaus）設計一直為人所津津樂道，其實Bauhaus並非一種設計風格，指的是名人輩出的包浩斯學校，而「Bauhaus」一字本來指的是建築與房屋，但綜觀各個藝術及設計範疇亦有顯著的影響。適逢今年為包浩斯成立100週年，而有著超過150年歷史、同樣源自德國的著名鐘錶品牌Junghans推出一款自動上鏈腕錶特意紀念。

Junghans向來融合製錶傳統與現代設計，恪守「德國製造」的嚴謹精神。而是次新作就由包浩斯的得意門生之一Max Bill操刀，設計理念回歸本源：專注於本質，讓佩戴者清晰讀取時間。該款腕錶限量1000枚，參考了校舍設計特色：「啞光銀色錶盤代表學校建築的白色外牆；無煙煤色錶殼代表深色大玻璃幕牆，同色的小牛皮錶帶則代表建築中的混凝土元素；紅色指針及日期視窗不僅確保時間與日期清晰易讀，亦代表着包浩斯著名的紅色大門。」這些元素正正是Max Bill首次觀望到包浩斯大樓的第一印象。

FORM A包浩斯100週年腕錶 另外，品牌亦同時推出多款包浩斯主題之作，例如「Max Bill Chronoscope包浩斯100週年計時碼錶」，同樣以簡約清晰為設計方針，校舍的設計線條亦展現於錶背的礦物玻璃底蓋。這款腕錶以18K白金鑄造，只限量100枚，搭載自動上鏈機芯J880.2，動力儲存達48小時。而另一款「FORM A包浩斯100週年腕錶」，則向包浩斯的首批導師之一的瑞士畫家Johannes Itten先生致敬，他所提出的12色環理論影響至今，甚至被冠名為「Itten色環」，當年他是首位以科學的角度去研究色彩的專家，主要訓練設計師對色彩的敏感度以及心理感受度。而這款「FORM A包浩斯100週年腕錶」將12色環幻變成12個時標，同樣配上自動上鏈機芯J800.2，動力儲存達38小時，這款新作會否成為設計師們的新寵兒？