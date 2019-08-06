【SAVOIR BEDS】The Three Sixty皇室級奢華睡床　結合美學與科技

SAVOIR BEDS創立於1905年，自創立以來為許多名人與皇室成製作睡床，猶如雲端般的舒適感，令許多人趨之若鶩。暗藏在頂級床具內的優質祕密，在於製作一張床所必備的床墊、床架、床框，都全程以手工製作，讓人意識到擁有一份良好的睡眠是多麼無價。SAVOIR BEDS旗下具備四款床墊，每一款床墊的材質都不盡相同，當中最頂級床墊，選用絕佳透氣性的中南美洲馬尾毛與英國羊毛，能夠輕鬆調節夜間溫度變化，與除濕散熱。在床架方面也以一級松木或山毛櫸木為主，保證床體的支撐強度。而每張床也會標上工匠的專屬簽名，獨具個人特色， 絕對適合那些欣賞生活中最美好事物的人們。

而在2019年SAVOIR BEDS推出一款被譽為世界上最豪華的床The Three Sixty，包括各種功能，為美學、舒適、技術和奢華創造新的定義。為了達到最好，SAVOIR經過無數次的討論和溝通才終於決定此設計。The Three Sixty不放過任何一個細節從尺寸、形狀、曲線和高度都達到完美，要說它是藝術品而不是床也完全不為過。床的弧形外部採用柔軟的皮革裝飾，實木框架營造出現代感設計，而Bird's-Eye Maple框架則營造出蠶繭般的安全感，床墊封閉在圓弧的球體中，以創造一個平靜的休息空間。

拱形內飾採用義大利Dedar棉質天鵝絨製成，大大提升了舒適度。從結構到織物和紋理，所有元素無縫融合在一起，營造出令人賞心悅目的舒適床具。Three Sixty使用可轉動技術旋轉360度，讓睡眠者可以通過按鈕輕鬆的旋轉床具，擁有絕佳視野及情境。閱讀燈以及電源和USB插座及音響系統也可以安裝在床板上，完美符合現代人對於科技享樂的所有需求。

The Three Sixty採用SAVOIR的1號床墊，1號床墊是SAVOIR品牌旗艦床，每張上墊工匠必須投入超過120小時所打造，採用大量馬尾毛、羔羊毛與純喀什米爾羊毛，並以精緻的彈性棉布包覆，確保睡眠者真正感受到舒適感。

SAVOIR經過無數次的討論和溝通，才終於決定The Three Sixty的細節（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：將美學和科技融為一體 SAVOIR BEDS】