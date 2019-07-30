倫敦炙手可熱設計師Yinka Ilori 將鐵路天橋搖身一變

自從「空間設計」這個字的出現，意味著以人為本的意識慢慢浮現於人前。因為空間是為人而賦予意義，而設計一個空間的考慮絕非單在建築之上。今回要介紹的是London Festival of Architecture 2019一系列項目當中，由現於英國炙手可熱的設計師Yinka Ilori解造的「快樂街」《Happy Street》。

圖片來源：yinkailori.com Yinka Ilori為倫敦非裔設計師，早前為人所津津樂道的作品有參展2017年倫敦設計節的色彩繽紛的椅子，但他絕非只有家具設計師，是次的《Happy Street》是一個社區互動企劃，將本來老舊的鐵路天橋及隧道改頭換面，以16種顏色希望為人們帶來快樂的感覺，將該地以設計變成新地標。

原來Yinka Ilori希望鼓勵人們多點使用隧道以及多了解附近的環境，鮮豔的色彩映照出壯觀的泰晤士河日落，亦反映出融合了歐洲和非洲的傳統與現代設計，在夜間設計配合燈光亦變成另一個吸引眼球的打卡地點，原來是希望增加行人心理上的安全感。至於Yinka Ilori於2017年參展的椅子系列作品之所以受眾人青睞，除了因為大膽用色的特別外觀，原來也代表著每張椅子各有故事，它們本來都是被廢棄之物，設計卻賦予了它們新的生命。