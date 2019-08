英國音樂劇《Matilda》九月來港　歌頌勇氣的成年童話

「有時你要頑皮一點!」

故事主人翁Matilda年僅五歲,但思想比一般人成熟,酷愛閱讀及熱愛學習,可惜受到兩個只愛整天看電視的平庸父母忽視及壓制。當Matilda慢慢長大,她開始對抗身邊的挑戰及阻礙,並且學會「一點點頑皮」,不再唯命是從地生活。

當她漸漸掌握如何與父母相處,因為校長Miss Trunchbull的專橫跋扈,生活又迎來一連串的衝擊。為了尋求安慰及讓自己的想像力得到滿足,Matilda經常流連於圖書館,更與圖書館長Mrs Phelps及班主任Miss Honey建立深厚情誼。兩位老師更對Matilda獨有的天賦予以肯定,讓她獲得信心迎來美好的人生。

有趣的是,劇中欺負Matilda的女校長Miss Trunchbull,在演出之中由男演員反串。導演解釋此舉希望模糊淡化角色的真實性,而毋寧是一種象徵——象徵強權和壓迫,而非具體的某個人。另一方面,Matilda學懂反抗固然讓人看得痛快,但是,會否有教壞小孩子之嫌?導演認為這並不是劇中的要旨和目的。他認為「小孩應該獲得成人般的同等對待,他們的力量不該被輕視。」劇中最讓人印象深刻的一句「有時你要頑皮一點!」(Sometimes you have to be a little bit naughty),其意思在於彰顯平等和公義。面對不合理的強權,或許就正如樂曲《Naughty》所言:「Just because you find that life's not fair it / Doesn't mean that you just have to grin and bear it / If you always take it on the chin and wear it / Nothing will change」