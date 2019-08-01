英國音樂劇《Matilda》九月來港　歌頌勇氣的成年童話

怎樣定義兒童文學？兒童文學和嚴肅文學、成年童話的界線何在？這是個難以三言兩語解答的問題。至少，出版市場給予我們便捷的解答。然而，有不少被歸類為兒童文學的作品，因其內容發人深省，對人性考掘，一直為成年讀者所鍾愛。諸如《小王子》、《動物農莊》和《蒼蠅王》等作品，帶給成年讀者的震撼，不亞於很多大部頭的嚴肅文學作品。

乍看之下，作家Roald Dahl筆下的《Matilda》應該算是典型的兒童文學作品。小說以淺白、活潑的語言，講述五歲小女孩Matilda的故事，表現出純真和勇氣。雖然《Matilda》對於人性陰暗面的刻畫，比起前述作品猶有不及；但若將當中的啟發，置放於現實世界之中，則此作別有耐人尋味之處，值得成年讀者細賞。

經典是如何煉成的？從紙本到舞台 作者Roald Dahl筆耕不輟，作品如《朱古力掌門人》（Charlie and the Chocolate Factory）、《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）等同樣膾炙人口。然而，《Matilda》可能是當中最為人熟悉的，因為此作屢被改編為音樂劇和電影作品。即使沒有看過文字，你也已經聽過當中琅琅上口的樂曲。 由皇家莎士比亞劇團改編及製作的版本是當中的經典之作，不但獲獎無數，更被英國泰晤士報譽為「本年代最出眾的音樂劇」。創作主腦是由導演Matthew Warchus、編劇Dennis Kelly，以及音樂家Tim Minchin組成的黃金鐵三角。該劇將於今年九月來港，年初於新加坡上演時好評如潮。 此劇的一大亮點，是其中大部分角色由小孩子演出。你會驚訝十歲的年輕演員在舞台上唱唸做打，一氣呵成；甚至乎在台上盪鞦韆，非常驚險。導演Matthew Warchus表示起初選角時並非屬意由小孩子參演，而是由成年演員擔綱。不過，透過一段時間的接觸和工作坊，他領略到小孩演員的潛力。他認為：「由小孩飾演弱勢的同一個角色，表達的情感遠遠超越成年人。」

「有時你要頑皮一點！」 故事主人翁Matilda年僅五歲，但思想比一般人成熟，酷愛閱讀及熱愛學習，可惜受到兩個只愛整天看電視的平庸父母忽視及壓制。當Matilda慢慢長大，她開始對抗身邊的挑戰及阻礙，並且學會「一點點頑皮」，不再唯命是從地生活。 當她漸漸掌握如何與父母相處，因為校長Miss Trunchbull的專橫跋扈，生活又迎來一連串的衝擊。為了尋求安慰及讓自己的想像力得到滿足，Matilda經常流連於圖書館，更與圖書館長Mrs Phelps及班主任Miss Honey建立深厚情誼。兩位老師更對Matilda獨有的天賦予以肯定，讓她獲得信心迎來美好的人生。 有趣的是，劇中欺負Matilda的女校長Miss Trunchbull，在演出之中由男演員反串。導演解釋此舉希望模糊淡化角色的真實性，而毋寧是一種象徵——象徵強權和壓迫，而非具體的某個人。另一方面，Matilda學懂反抗固然讓人看得痛快，但是，會否有教壞小孩子之嫌？導演認為這並不是劇中的要旨和目的。他認為「小孩應該獲得成人般的同等對待，他們的力量不該被輕視。」劇中最讓人印象深刻的一句「有時你要頑皮一點！」（Sometimes you have to be a little bit naughty），其意思在於彰顯平等和公義。面對不合理的強權，或許就正如樂曲《Naughty》所言：「Just because you find that life's not fair it / Doesn't mean that you just have to grin and bear it / If you always take it on the chin and wear it / Nothing will change」

+ 4 + 3 + 2