【經典波鞋】Nike Moon Shoe成史上最貴波鞋　成交價高達340萬

早前加拿大富商Miles Spencer Nadal一擲US$85萬，在蘇富比「100對珍罕波鞋」專場拿下其中99對。剩下的1對 - 「跑鞋界聖杯」Moon Shoe，最終按正常拍賣程序成交，以US$43.7萬（HK$340萬）刷新波鞋拍賣紀錄，買家自然又是這位加拿大人。

蘇富比夥拍紐約著名鞋店Stadium Good，帶來100對珍罕波鞋的網上專拍，包括《回到未來》Nike Mag，Tom Sachs設計的「火星鞋」Mars Yard Shoe，Pharrell Williams與Chanel聯乘合作、獻給「老佛爺」Karl Lagerfeld的Adidas專屬NMD，Eminem與Carhartt聯名的Air Jordan 4、由經典Dunk Low圖案拼貼而成的「what the Dunk」、Kanye West和Nike合作的Air Yeezy等等。當中不少鞋款，更是當事人只送給親友的特別版本，在市場上可說是一鞋難求。

至上月中，這場拍賣突然只剩下1對波鞋。原來其中的99對，都被Nadal一口氣買下。他是北美投資公司Peerage Capital創辦人，亦是有名的愛車之人，位於多倫多的私人博物館藏有142輛汽車，40輛電單車（機車），以及大量賽車相關物品。

加拿大富商Miles Spencer Nadal終於買下全部100對波鞋（AUTOSTRADA FORUM）

Nadal原來是想一次過買下全部100對波鞋，不過賣家堅持餘下的1對要繼續公開拍賣。這對鞋名為Moon Shoe，有「跑鞋界聖杯」之稱，堪稱Nike的傳奇代表作。時間回到1972年，Nike當時只是一間初創公司，創辦人Phil Knight把Moon Shoe推介給奧運資格賽的跑手，希望能讓這款重點產品打響名堂。

第一版的Moon Shoe只有12對，由Nike另一位創辦人Bill Bowerman設計，人手製造。最突出的部份是格狀外底，靈感源自鬆餅機的方格，抓地表現份外出色。由於鬆餅格外底在地上留下的痕跡，酷似月球上的太空人足跡，所以稱為「Moon Shoe」（月球鞋）。

這12對Moon Shoe中，絕大部份都曾落場賽跑。好像位列Nike名人堂的好手Mark Covert，就是以Moon Shoe成為穿著Nike越過賽跑終點線的第一人。至於今次拍賣的這對US 12.5號Moon Shoe，看上去充滿歷史滄桑，但其實它是第一版中唯一全新的一對，從未有人穿過。

Moon Shoe地位非凡，不但是跑鞋界的「活化石」，亦是Nike的重大里程碑，加上第一版無比罕有，有錢也不一定能買得到。Nadal今次以US$43.75萬買下它，打破波鞋拍賣紀錄。原來的紀錄於2017年寫下，屬於一對US$19萬成交的Converse波鞋所有。1984年奧運男子籃球決賽中，「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan，麥可喬丹）就是穿著這對Converse，帶領美國以96 - 65痛宰西班牙，拿下金牌。

原來的波鞋拍賣紀錄，屬於這對Converse所有（蘇富比）

Nike Waffle Racing Flat, Moon Shoe｜拍賣史上最貴波鞋

今次拍賣的這對US 12.5號Moon Shoe，看上去充滿歷史滄桑，但其實它是第一版中唯一全新的一對，從未有人穿過。（蘇富比）

估價：US$110,000 - 160,000 成交價：US$437,500 拍賣行：紐約蘇富比 專場：Stadium Goods: The Ultimate Sneaker Collection Online

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