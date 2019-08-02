【男士腕錶】體現生命無常與死亡　五款骷髏腕錶魅惑登場

骷髏，往往最先讓人聯想到死亡。但在文學和藝術領域中，骷髏代表的並不全是令人畏懼的死亡，同時是一種用來警惕世人生命短暫的意象。例如本篇介紹的BELL & ROSS（柏萊士）01 Laughing Skull便是利用骷髏笑看生命無常與死亡的必然性，其他還有會翻白眼的骷髏、古樸風格的骷髏、琺瑯骷髏以及頭上著火的骷髏，個個都很精彩，雖然有點嚇人，但創意都超讚的啦！

BELL & ROSS（柏萊士）—01 Laughing Skull

廠方在上鍊結構中，加入一枚撥動齒輪，在上鍊時能帶動骷髏下顎開闔，此外，柏萊士更將骷髏的腦門開心處理讓透出的擺輪成為另一視覺焦點。若說到柏萊士BELL & ROSS的骷髏頭就得追溯到2009年問世的BR 01 Skull，其骷髏圖騰靈感來自於二戰時期美軍空降部隊有著骷髏頭以及軍刀標誌的徽章，暗暗訴說著過往的戰鬥歷史，同時也以此傳達因為生命有限，更該珍惜時光的內蘊情懷。

由於形象著實強烈，骷髏圖騰一躍成為柏萊士錶款的重要象徵，也推出了幾個不同款式。而2019年的BR 01 Laughing Skull，則又加入了全新元素—立體的骷髏，下顎會隨著上鍊而開闔，為腕錶增添上鍊的樂趣。此款腕錶除了推出限量500只的不鏽鋼版本外，另外還有沿著錶殼骷髏輪廓鑲鑽的鑲鑽版本，以及滿鑽版本。帶鑽的骷髏圖騰，還頗有次文化的奢華風。

廠方在上鍊結構中，加入一枚撥動齒輪，在上鍊時能帶動骷髏下顎開闔，此外，柏萊士更將骷髏的腦門開心處理讓透出的擺輪成為另一視覺焦點。﹙iWacthome提供﹚

BOMBERG—Bolt-68 Skull Rider

炸彈錶BOMBERG的風格向來強烈，而這款Bolt-68 Skull Rider骷髏騎士腕錶更是強烈到讓人難以忽視。面盤上方的骷髏頭與引擎的浮雕圖騰表現龐克騎士風格。特別的是骷髏雙眼加入配重塊，因此眼球會保持單一方向。腕錶相對位置改變，骷髏時而翻眼，時而緊迫盯人，相當有趣。

時分盤位於六點鐘位置，雖然面盤圖騰複雜，但用色對比反差，判讀時間也不致困擾。Skull Rider呼應錶款骷髏騎士之名，不只面盤有著血脈噴張的骷髏與類似引擎的外殼，不鏽鋼底蓋上也鐫刻著同樣概念的圖騰，從頭到尾都讓人熱血沸騰。

BOMBERG Bolt-68 Skull Rider。直徑47mm 黑色DLC處理不鏽鋼錶殼／時間指示，日期窗／ETA 2671自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面／專利栓消可拆卸錶身機制／防水100米／限量250只／參考價NTD 118,000（iWacthome提供﹚

HYT—Skull 48.8

腕錶環繞著「Memento Mori」（人終須一死）為主題，提醒人們生命短暫，要把握每時每刻。骷髏圖騰象徵生命，而非死亡，而驅動腕錶生命的便是在導管內由兩個彈性波紋管驅動前進的黑色液體。

液體環繞骷髏而行，只以液體管顯示小時而無分鐘指示的Skull，今年改換上銅面款（2015年問世的Skull以玫瑰金與鈦金屬為主）。充滿刮痕的骷顱頭泛著古色光澤，頗有些蒼涼、些許古陳。此外，外側錶殼覆有一層碳灰色電鍍塗層，干邑色仿舊皮革錶帶更彰顯了該腕錶樸舊的本質。

直徑48.8mm 5N玫瑰金與黑色DLC鈦金屬錶殼／黑色液體小時顯示，秒針，動力儲存顯示／手上鍊機芯，65小時動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水100米／參考價NTD 2,680,000﹙iWacthome提供﹚

CORUM（崑崙）—Heritage Artisans骷髏琺瑯錶

強調工藝且沈寂非常久的Vanitas系列，在2019年終於重返市場。Vanitas語源於拉丁文，為虛無的意思。而骷髏圖騰是此系列的重要主題。崑崙錶藉由骷髏圖案來表現「Menento Mori（拉丁文：莫忘人終有一死） 」的寓意， 以此傳達人生難料，當把握時間的意念。

崑崙錶早在1980年代便開始推出配有琺瑯面盤的腕錶。2019年，品牌決定再次推出以虛空派死亡藝術為題材的Heritage Artisans腕錶。腕錶面盤均以黑色琺瑯為底，再由藝術家一筆一畫地為每個面盤親手繪上細膩的圖案。雖說Heritage Artisans骷髏錶並非限量發行，但由於每個錶盤的製作過程繁複耗時，因此每年的產量有限，每款也都可說是獨一無二的作品。

崑崙Heritage Artisans骷髏琺瑯錶。直徑39 mm 不鏽鋼錶殼／時間顯示／機芯編號CO 110，動力儲存42小時／防水50米／參考價NTD 673,000﹙iWacthome提供﹚

FAVRE-LEUBA（域峰亞洲）—限定款 Deep Blue Passion 腕錶

哎呀！這個骷髏頭好像小了一點！域峰發揮無限的創意及想像力，將精緻的火焰骷髏秒盤取代傳統長型秒針，避免了佩戴者於水下視線不清楚的狀態下誤讀時間，而骷髏頭上的火焰則代表著域峰生生不息的製錶熱情。

Deep Blue系列潛水腕錶於1960年代問世，以醒目的造型、配色、功能，持續受到消費者的喜愛。今年的Deep Blue Passion 腕錶同樣承襲了枕型錶殼、十四邊形錶圈、亮眼橘配色以及立體方型時標等元素，可說是域峰經典潛水腕錶的延續。值得一提的是，腕錶直徑縮減至41毫米，增加了佩戴的舒適度，且搭載300米防水功能竟訂價不用八萬塊？Deep Blue Passion的推出無疑是要搶攻年輕消費者這塊市場啊！

域峰亞洲限定概念款 Deep Blue Passion 腕錶。直徑41mm 不銹鋼錶殼／時間指示、日期窗／自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面／防水300米／限量28只／參考價NTD 79,000﹙iWacthome提供﹚

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