【男士手錶】陀飛輪＋鏤空設計腕錶巡禮　高階工藝透視迷人機芯

鏤空錶，英文又叫「Skeleton」，從字面來看應該不難想像它的外型。除了將機芯各結構零件雕空，更要雕鏤得漂亮、雕鏤得好看。 除了美觀，鏤空腕錶更要兼顧結構性問題，可不是想挖空哪就鏤空哪。 另外，有些錶廠為了增加魅力而增添複雜裝置，陀飛輪便是其中一個選擇。現在就來看看到底有哪幾款腕錶能將鏤空與陀飛輪兩大高階工藝結合吧！

寶璣Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 腕錶

最薄自動陀飛輪機芯之一的寶璣581機芯先前以金雕裝飾橋板，並被安裝在機刻雕花面盤的5377與大明火琺瑯面盤的5367腕錶上，這次則是以鏤空之姿伴隨5395同步問世。寶璣特意保留幾處面積略大的機板在上面飾以機刻雕花，且機板輪廊並非機器先加工一半後才由手工接手，而是從頭到尾手工打磨而成，其作工之用心難以想像。另外，時標與分鐘刻度印在藍寶石水晶環上，不會遮擋精緻修飾的機芯，更增添了工藝的可看性。

圖中機刻雕花稱作「巴黎釘紋」，要在細膩的骨架上做雕刻的難度十分高。（iWatcHome城邦國際名錶）

亞諾錶ARNOLD & Son UTTE鏤空陀飛輪腕錶

腕錶六點鐘位置充作小秒針的一分鐘飛行陀飛輪移除橋板的設計，視覺更通透。鏤空骨架風味特殊，內部裝載的A&S 8220自動上鍊機芯是由品牌自製的A&S 8200自動上鍊機芯改革而成。不只是將骨架鏤空，還要考慮到結構的強度，或許是考量到整體過度纖細，裝殼後的UTTE鏤空陀飛輪厚度為8.34mm，在薄身一族中並不突出。有如碟狀的錶殼身線，上寬下窄，即便手腕稍細的人，依舊能夠配戴貼手。品牌在細節的用心考量，也由此可見。

亞諾錶UTTE鏤空陀飛輪腕錶。直徑42mm 紅金錶殼／A&S8220機芯，動力儲存90小時／防水30米／限量50只／參考價NTD2,541,500（iWatcHome城邦國際名錶）

宇舶Hublot Spitrit of Big Bang Tourbillon

腕錶限量100只，且每款紋路都不一樣。因加入藍色（或黑色）的材質，形成有獨特色澤紋路的碳纖維錶殼，每款腕錶都是獨一無二的存在。錶耳的梯形錶帶快拆系統則是Big Bang系列的招牌設計。腕錶內裝HUB6020手上鍊機芯，工業風的支架型骨架能夠更快速的反應錶殼形狀，無需大動作調整輪系。此外，全新的Spirit of Big Bang 碳纖維陀飛輪，不只是系列首款鏤空陀飛輪，同時也是品牌首度在酒桶機芯中使用非圓型機芯，錶款的獨特地位不言而喻。

宇舶Spitrit of Big Bang Tourbillon。直徑42mm碳纖維錶殼／時間指示，動力儲存顯示、陀飛輪裝置／HUB6020手上鍊機芯，五日動力儲存／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／限量100只／參考價NTD 2,943,000（iWatcHome城邦國際名錶）

萬寶龍Montblanc傳承精密計時系列外置陀飛輪腕錶

所謂的外置陀飛輪，是廠方省略了陀飛輪結構的框架上半部，整個擺輪就如同位於旋轉框架的外側，能減少動力的耗損並提高運作的精準度。此外，特殊的鏤空機芯設計，其靈感來自於第一次世界大戰時在軍艦側邊船體塗上的特殊條紋與方格迷彩圖案，利用視覺暫留來達成欺敵或隱蔽的作用。要採用此概念，除了須避開不同輪系的紅寶石軸承支點外，還需要創造出至少兩種表面紋路，表現出更鮮明的錯位效果。

萬寶龍傳承精密計時系列外置陀飛輪纖薄腕錶。直徑40mm 18K白金錶殼／時間顯示、陀飛輪裝置／MB M29.24自動機芯，動力儲存48小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價NTD 1,222,000（iWatcHome城邦國際名錶）

雅典錶Ulysse Nardin經理人鏤空陀飛輪超時空腕錶

靈感來自於《星際大戰》，其面盤上的放射線條設計彷彿電影中飛行船跳越時空的場景。雅典錶在經理人系列標誌性的長方形橋板上使用僅有一根眼睫毛寬的微型畫筆手工繪製放射狀光束般的線條，打造出穿越時空才會有的流線型動感視覺饗宴，只有透過顯微鏡才能看出每根線條的顏色。另外，腕錶由鈦金屬打造而成，輕巧且耐磨，其搭載的UN-171自製機芯不只裝設飛行陀飛輪於六點鐘位置，且將結構零件大幅減至最低，挑戰化繁為簡的精巧技術。

雅典錶經理人鏤空陀飛輪超時空腕錶。直徑45mm 鈦金屬錶殼／時間顯示、陀飛輪裝置／UN-171自製機芯，動力儲存170小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／參考價NTD 1,520,800（iWatcHome城邦國際名錶）

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