夏季享用頂級澳洲黑松露　米芝蓮一星Arcane推出素菜餐單

素食蔚然成風，就連向來嘲弄素食者的Gordon Ramsay，也在其倫敦餐廳推出了素食餐單。本地高級餐廳亦步亦趨，近日位於中環的米芝蓮一星餐廳Arcane，就推出了以澳洲黑松露為主題素菜餐單（蛋奶素）。

提起優質的黑松露，不少人首先想起法國Périgord的出品，但其收成期為冬季12月至3月；幸好位於南半球的澳洲氣候正好相反，讓大家能在夏天也能嚐到頂級黑松露。Arcane與食品分銷商Waves Pacific合作，取用澳洲松露生產商The Truffle & Wine Co的出品。不少本地著名餐廳也是其顧客。

自家製意式檸檬Ricotta Cappelletti 配豌豆、西蘭花和黑松露

Arcane主廚Shane Osborn擅長新派歐陸菜，早在倫敦時，就曾得到米芝蓮兩星肯定。今年，隨著Netflix飲食競賽節目《Final Chef》播映，Shane人氣急升。皆因他夥拍澳藉廚師Mark Best在節目亮相，是三位香港主廚代表之一。



Shane Osborn搜羅全球優質食材入饌，講究時令，不時更新餐單。食材除了來自歐陸菜常見的法、意等地，也有不少來自日本。例如餐單上的頭盤沙律，就以黑松露、雅枝竹，加上西芹、核桃，配上日本的大黑本姬菇（Daikoku Shimeji）。大黑本姬菇栽種困難，稀有程度直迫松茸。菇、菌、西芹，香氣交集。

日本大黑本姬菇和雅枝竹沙律配芹菜、核桃和黑松露

雲呢拿香堤泡芙、腰果、藍莓和黑松露 第二道菜就以蒸煮的長崎太陽蛋（Taiyouran），配上松露、Borlotti豆、雞油菌和菠菜。長崎太陽蛋蛋黃呈濃郁的橙黃色，而且質感柔滑。第三道菜則將松露融入昆布高湯，配上日本韭菜及新鮮杏仁，再加上法國 Noirmoutier馬鈴薯。



一般而言，松露本身香氣濃郁，適合以簡單食材佐之，以免喧賓奪主。除了炒蛋以外，松露配搭Ravioli也挺常見。餐單上第四道菜則是自家製意式檸檬Ricotta（芝士）Cappelletti（意大利帽形餃子），搭配豌豆、西蘭花和黑松露。最後，女士自不能錯過甜品—雲呢拿香堤泡芙、配腰果、藍莓和黑松露。