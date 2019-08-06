【文青打卡書店】重慶鍾書閣，現代魔幻山城

近年身邊的朋友都喜歡中國遊，一來因為消費相宜，而且發掘地大物博的風土民情和當中的小故事。綜觀各大城市，往往吸引到大量年輕人觀光打卡的都必具文青味道，今回要介紹的，可謂本年度瀰漫著最濃郁文青味的書店——重慶鍾書閣，傳統在地元素現代化，甫步入內，卻令人置身於中古魔法圖書館。 圖片來源：X+Living

有說好的空間設計背後涵含著深遠的文化底蘊，這句話的因由在於，空間涉及「地」的元素，而地的存在則與一直以來的文化及歷史息息相關。重慶是著名的山城，好山好水卻滲透出絲絲辣味。由X+Living操刀的鍾書閣以山脈為結構，以水打造無限的空間，加上藏書量之大，乍看之下壯麗非常。

此外，設計之美並非虛有其表，很多細節考慮了顧客的感官感受，燈光溫暖，被深色的木質包圍卻非感覺森林的氣息，而是山脈的氣勢，一個個書房仿如山洞、「燈罩書架」讓人置身於燈罩之內，私密地享受溫暖的閱讀時光，寬闊的樓梯及步道方便長時間打書釘，最吸引眼球的相信是山形階梯加上鏡面天花，鏡面令人感覺為平靜的湖泊波面，增加無限的視覺空間，亦帶有虛幻的感覺，靈氣十足。

X + Living表示希望透過設計讓讀者沉浸在書本和思想中，接受一場心靈上的洗禮，從中發掘知識與智慧。設計考慮並非取自重慶中特定某個地方，而是概念上的山城景貌與歷史上的詩情畫意。鍾書閣於今年1月開幕，位於重慶中迪廣場，鍾書閣另有杭州店。