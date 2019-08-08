阿波羅11號任務50周年致敬版行李箱「M5 NASA Edition」

旅行最期待的一刻，總是在「執喼」的時候。在30年前，人類到訪南極洲都不可能，到了今天，既有維珍銀河（Virgin Galactic）、又有太空酒店「極光空間站」（Aurora Space Station），太空旅行亦已經試飛，相信在我們這一代已經可以實現太空旅行的夢想，只不過還欠一個太空專用行李箱！自人類於1969年首次踏足太空，到今年剛好50周年，德國高級旅遊用品牌子Horizn Studios，特意推出結合太空元素的「M5 NASA Edition」滿足太空迷的心願、兼向阿波羅11號任務致敬。同時間，品牌亦正進行「Horizn One」這個太空行李箱的開發項目。 圖片來源：Horizn Studios（horizn-studios.com）

最年輕的女太空人Alyssa Carson於2016年突破了NASA從不接受未滿18歲者申請成為太空人的限制，得到太空人培訓資格，有望成為NASA於2033年的首批火星殖民者。與Horizn Studios聯手打造「Horizn One」以及「M5 NASA Edition」。

「Horizn One」是由Horizn Studios與最年輕的女太空人Alyssa Carson聯手打造，Alyssa於2016年突破了NASA從不接受未滿18歲者申請成為太空人的限制，得到太空人培訓資格，有望成為NASA於2033年的首批火星殖民者。當行李專家碰上太空人，後者知道太空行李將會面對的極端條件，而前者則將之解決。例如，「Horizn One」設有電磁底座，可以在零重力的環境下直接固定在太空艙的地板或牆壁上；真空包裝功能可以把行李箱的空間最大化；用料為石墨烯增強碳纖維，堅固而輕盈，淨重900克；可以由行李變成背包，更內置智能、GPS功能、具抑菌功能的銀離子間隔，以中和太空旅行者衣服上的細菌和氣味。「Horizn One」將於不久的將來推出市面，預計零售價約為4萬英鎊。