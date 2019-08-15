【帝舵】Black Bay Chrono獲小指針獎　 S&G版半金材質、親民價格

TUDOR帝舵的Black Bay系列自從2012年復古上市後，幾年下來它都維持著基本三針功能潛水錶的定位，直到2017年帝舵破天荒跟百年靈合作互換機芯，催生出品牌自製的MT5813計時機芯，這才讓Black Bay系列首度出現三針功能以外的複雜款式，當時帝舵推出的Black Bay Chrono是不鏽鋼錶殼，所以定價是相對親切的13、14萬左右，帶點賽車錶的風格融匯在它潛水錶本質下，在當年一舉摘下了日內瓦鐘錶大賞的小指針獎頭銜（定價8,000瑞郎以內各方表現最突出的手錶），受到專業人士的肯定和市場的喜愛。Black Bay Chrono在2019年再度出擊，這次錶款換上新的錶殼材質組合，細節配色方面也跟著微調，展現更華麗的樣貌。

評點一：半金材質新氣象

新版Black Bay Chrono最大的不同就在於錶殼由不鏽鋼升級為不鏽鋼與黃金的半金組合，具體來說是錶殼是鋼做的、錶圈、錶冠和計時按把等則是黃金做的（鍊帶款式的鍊節同樣由雙材質組成）。至於錶圈黑面盤還是黑色系為主，不過為了和半金錶殼呼應，可見帝舵把錶圈刻度、時標、指針、品牌Logo、6點方向的字體甚至是雙眼錶盤一律改成了金色，中央計時秒針的針尖也點上一抹紅色，使得錶款看起來更有復古懷舊感，加上黃金與生俱來的貴氣，賦予這款Black Bay Chrono S&G呈現出與先前不鏽鋼款式不盡相同的個性。

規格方面多了矽游絲與可變性慣性擺輪，不但有效提升了機芯的耐用度與抗磁性，更強化了機芯本身的精準度。 （TUDOR）

評點二：加入帝舵基因的B01機芯

Black Bay Chrono S&G計時功能隱隱讓人想起傳承自帝舵Heritage Chrono系列的賽車計時元素，如錶款外圈的下潛計時圈被改成流速計刻度，其他外型設計則保持Black Bay特色的復古樣貌，包括圓拱形藍水晶鏡面、雪花指針、源自五○年代「大錶冠」錶款的上鍊錶冠設計等，至於計時按把採用旋入式設計則不難推敲與其強調200米的防水性能有關。這款的的MT5813原則上就是百年靈著名的B01機芯，兩個品牌互換機芯後，彼此都還有替新機芯加入一些「個性化」的修改，例如帝舵將幫機芯增添矽游絲並換上慣性微調平衡擺輪等，機芯外觀也改採屬於TUDOR本身常用的打磨以及放上品牌Logo等，有機會看到機芯的話，你應該還不會馬上反應過來原來它是百年靈的那枚計時機芯。

評點三：BB系列首度採用的拆卸式軍錶帶

2017年的鋼殼Black Bay Chrono同時推出包括鍊帶、皮帶與織物錶帶三種版本，來到2019年升級成半金的新款同樣維持三種錶帶的選擇性，不過這款搭配的皮錶帶不是那種基本樣式，帝舵今年改採棕色真皮拆卸式軍錶帶，印象中這也是Black Bay各款首度搭配這種皮錶帶的新嘗試，這樣的可拆卸式皮錶帶先前在別家品牌的復古飛行錶或賽車錶也曾見過，可以避免手錶的金屬材質直接接觸手腕，當然如果你覺得那一片「擋板」戴起來不習慣的話也可以選擇拆下來當成一般皮錶帶佩戴，這麼一來手錶的風格又可以多變化出另一種，算是這類型錶帶的小小好康之一。

Black Bay Chrono S&G（TUDOR）

不鏽鋼、黃金材質／MT5813自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水200米／錶徑41mm

如果你想入手：

能得到日內瓦鐘錶大賞的小指針獎認可，基本上說明了Black Bay Chrono的品質有一定程度的保證，新款延續這樣紮實的基礎，但在錶殼材質上再做出新的變化，一方面因為貴金屬的加入會讓錶款的定價稍微提升一些，另一方面半金錶殼也強化了手錶復古的況味，對於不鏽鋼錶殼感到有點膩的人，半金絕對會是可以考慮看看的新方案。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵Black Bay計時錶升級S&G版以半金組合吸引目光】