女人無法拒絕的Tiffany&Co.的秘密！　婚禮熱門六爪鑽戒象徵幸福

精緻的藍色盒子裹著白色綢帶是許多女人的夢想，Tiffany&Co.走過百年魅力依然不減！它擁有著讓女人為之瘋狂的魔力，只要提到Tiffany&Co.，大家想到的第一印象肯定是夢幻與浪漫。究竟Tiffany&Co.有何魅力能這麼受歡迎呢？本篇就要來打開這個藍色盒子裡的秘密？

先來看看品牌最經典的Tiffany藍的由來起源，首先我們要知道的是在歐美文化中，藍色有著幸福的含義。而且在中世紀時期，很多的婚紗都是採用藍色，長此以往，藍色與婚戀也就劃上了等號。不過，Tiffany&Co.的藍色其實是來自知更鳥的蛋殼，知更鳥蛋殼的顏色就是我們今天看到的夢幻Tiffany Blue。而且知更鳥更是象徵著幸福與忠貞，因此Tiffany&Co.的創辦人Charles Lewis Tiffany便選擇用這個介於藍色與綠色的獨特清新顏色來代表品牌。在視覺效果上，Tiffany藍獨一無二又好看；在背後的含義上，Tiffany Blue就是幸福的表徵。

Tiffany&Co.的藍色其實是來自知更鳥的蛋殼，知更鳥蛋殼的顏色就是我們今天看到的夢幻Tiffany Blue。（Tiffany&Co.）

接著，說起Tiffany&Co.想必很多人會想到Audrey Hepburn於1961年主演的《Breakfast at Tiffany's》，這部電影把Tiffany&Co.的知名度再度推向一個新高峰。電影中，Audrey Hepburn飾演的女主角每天都會跑去珠寶店的櫥窗前享受早餐，而這間珠寶店就是Tiffany&Co.，這樣的儀式有著許多解讀，但有一點是我們能確定的，那就是Tiffany&Co.的珠寶絕對是女人的夢想之一。此外，在電影裡，赫本所佩戴的Tiffany&Co.黃鑽項鍊也讓人留下極其深刻的印象。這件珍珠黃鑽項鍊由「珠寶詩人」約翰史隆伯傑設計，中央鑲嵌重達128.54克拉的Tiffany傳奇黃鑽。同時，這條項項鍊也是Tiffany的鎮店之寶。想必熟悉Tiffany的朋友都知道，黃鑽在品牌中也扮演著極其重要的一大特色。

1886年，Tiffany的創始人Charles Lewis Tiffany發明了Tiffany®Setting六爪鑲嵌鑽戒，用抬高的鑲爪緊緊地「抓牢」鑽石，把它非常明顯地升升到戒圈之上，最大限度的凸顯了鑽石的華彩，這讓早期採用包圍鑲嵌工藝被埋沒光澤的的鑽戒得到了新的生命，女人們的訂婚戒指也由珍珠轉為了鑽石。Charles Lewis Tiffany發明的鑲嵌鑽石的工藝被稱為Tiffany設置，是巨大的鑽石鑲嵌技術飛躍，在珠寶行業內被廣泛運用。Tiffany設置則專指Tiffany六爪鑲嵌鑽戒。迄今為止，Tiffany六爪鑲嵌鑽戒已經130歲了，爪鑲嵌技術沒有改變過，依舊還是年輕女孩們最嚮往的婚戒款式。

除了經典迷人的六爪鑽戒外，Tiffany&Co.的彩鑽也散發著極致風采。Tiffany的黃鑽、粉鑽與藍鑽都有著璀璨動人的面貌，尤其Tiffany黃鑽更是品牌一大特色之一。Tiffany的黃鑽有著如太陽般閃耀的光芒，其歷史可追溯至1878年創辦人所買下的那顆重達287.42克拉的Tiffany Diamond原石。這顆原石以枕形明亮式切割後，化成重128.54克拉的無價寶石，也是世上最貴重的黃鑽之一，每年都吸引數以萬計的參觀人潮專程前來紐約旗艦店一睹其風采。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：為什麼Tiffany受到年輕世代如此的歡迎？一探他讓人瘋狂的秘密】