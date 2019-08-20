奧巴馬高中籃球戰衣被拍賣 23號球衣估價達港幣78萬 !

一件23號籃球球衣，估價達到US$10萬（HK$78萬；NT$300萬）之高，會是哪位球星穿過？「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）？還是「大帝」勒邦占士（LeBron James）？統統不是。這原來是美國前總統奧巴馬（Barack Obama，台稱歐巴馬）的冠軍戰衣。

奧巴馬是眾所周知的籃球迷，兩次總統大選投票日時，都是一邊打籃球一邊等待結果。登上總統寶座不久後，他就改建白宮網球場，不時和助手或議員在上面打籃球。籃球亦成為他的政治武器，不單在總統競選用以打造形象，爭取NBA球星站台支持，對外又打出「籃球外交」- 贈送自己簽名的籃球予中國副總理王岐山，兼引用姚明金句強調中美合作。

較少人知道的是，奧巴馬年少時亦是籃球好手。1979年，18歲的奧巴馬代表檀香山的普納荷學校（Punahou School），出戰夏威夷的高中籃球錦標賽，決賽以60 - 28輕鬆擊敗對手，奪冠而回。這件23號的球衣，正是奧巴馬當年的出征戰衣。據悉奧巴馬球技相當不錯，尤其擅長傳球助攻。

說來湊巧，1979年時，米高佐敦亦正穿著23號球衣，代表他的高中出賽。兩位23號雖然踏上不同的路途，最終也都成為世上最有名的非裔美國人。

奧巴馬這件23號球衣，後來由學弟Peter Noble繼承，在初中校隊穿上。Noble亦是球衣的現藏家，今次拍賣將附上其1979年校刊，內裡有奧巴馬穿著23號球衣比賽的照片。奧巴馬球衣如今的最高出價為US$29,000，拍賣行Heritage Auctions則預期成交價將超越US$10萬。

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