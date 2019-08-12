【夏日Cocktail】Mojito揭秘：讀音、顏色、用砂糖還是蔗汁？

「Mojito」是其中一款用Rum酒作基酒的經典Cocktail，有著低酒精度、爽快的梳打口感，加上青檸及薄荷，特別適合近日熱不可耐的天氣！相信不少朋友都有嚐過，但所嚐的版本可能有所不同！當中的分別在於⋯⋯ photo：網上圖片

網上圖片 先說說Mojito的基酒，雖然坊間亦有人用Vodka取代，但Rum酒才是正宗。然後就有人好奇，大多品嚐的Rum酒是深色的，所以Rum亦與Whisky同屬「Dark Spirits」的一種，即是有顏色的蒸餾烈酒，但蒸餾完的烈酒本身顏色近乎透明，色從何來呢？與Whisky同理，都是經過「過桶」、「桶藏」的陳年程序，在木桶內萃取顏色、味道、風格。換言之，木桶就好像茶包一樣。一般用來調製Mojito的Rum酒，都是沒有過桶的，所以無色，而不過桶亦有原因，一來當然因為成本問題，二來是口味難以控制。先不說每一個桶理論上的味道都不同，不論是風味、甜度等。此外，Rum酒沒有像Whisky一樣有著較嚴謹兌酒的限制，不少廠商可能會直接用焦糖兌色及增加甜度。所以還是用沒有過桶的比較簡單。

網上圖片 除了Rum酒，Mojito的基本材料還有青檸汁、薄荷葉、梳打水、冰以及糖。對於冰，不少人特別吹捧手打的碎冰，的確帶來一流的口感。但很多人會忽略糖的應用。有沒有試過吸一口Mojito時嚐到砂糖一粒粒的口感？其實也屬正常，當然會有人不喜歡，所以不少調酒師乾脆用糖水。但嚴格來說，採用來非單純的砂糖而是蔗糖，蔗香才是點睛之處，因為蒸餾Rum酒的原材料正正是蔗，甚至有調酒師會直接到蔗汁取代糖。

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