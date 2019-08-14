【牛魔王育成所】潮流興食Porterhouse 一客牛扒兩種享受

香港人愛鋸扒，由幾十塊一客的快餐店鐵板餐，到過千元一件的dry-aged靚扒都不乏捧場客。油脂豐腴、肉味濃郁、質感細嫩是牛扒成功俘虜饕客的精髓，故此肉眼(Ribeye)、西冷(Sirloin)和牛柳(Tenderloin)普遍比較為人所熟悉，不過近年來亦吹起了一股紅屋牛扒(Porterhouse)熱。 圖片來源：Porterhouse

認識紅屋牛扒

要介紹紅屋牛扒，該先從牛柳及紐約客(NY Strip)說起。

牛柳是取自牛腰脊內側的肉，由於牛隻在日常活動中極少會運用到這組肌肉，故此肉質極為幼嫩，脂肪含量也很低。

紐約客是取自牛前腰脊的肉，由於會少量參與到牛隻的日常活動，故此油脂分佈均勻之餘，肉質具嚼勁而不會過韌，肉味也比較豐富。

至於紅屋牛扒，簡單來說，就是將牛柳、紐約客牛扒和中間連帶的T字脊骨原個切下，令食客可以同時享受到肉質細嫩的牛柳和富油脂具嚼勁的紐約客。根據美國農業部(USDA)的規範，牛柳的部份必須多於1.25寸厚才能被歸類成紅屋牛扒，在這水準以下的只能被稱為T骨牛扒(T-bone steak)，而薄於0.25寸則是bone-in NY Strip。

Porterhouse Monday

以紅屋牛扒為名、位於中環蘭桂芳的高級扒房Porterhouse，最近推出了名為「Porterhouse Monday」的優惠推廣，每逢星期一晚市時段，食客可以以半價享用一共8款的精選優質靚扒(優惠期至8月26日)，當中包括愛爾蘭John Stone草飼和美國頂級Creek Stone兩款紅屋牛扒。

此外，筆者亦特別推介以柴火烤製而成的澳洲朱古力草飼Mayura Station純種牛扒，以青草和朱古力餵飼的血統百份百純正和牛，於出生後的30至45天內被屠宰，經過30至36個月的乾式熟成，不但肉質細嫩而且脂肪分佈均勻油花細緻，更帶有獨特的甜味和果仁味。