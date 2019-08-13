Charles Simon簡約氣質行李箱，隨身攜帶的加拿大歷史美景

世界上有一種珍貴，叫做歷史，時間不能倒流，在過去發生過的事情往往只能回味。木材是其中一種紀錄時間的材質，總是散發著獨特的氣質與韻味，著名行李品牌Charles Simon，就將加拿大著名的河流、景物、木材幻化成行李箱，賦予靈魂，成為隨身攜帶的歷史。 圖片來源：charles-simon.com

品牌是由Charles G Tremblay和Simon Maltais創立，二人曾是航空工程師，所以擅於將航空設計中常見的耐用、輕量材料融入產品之中。畢竟行李箱最重要還是堅固耐用，品牌將加拿大櫻桃木組合鋁和碳纖，加強行李箱的耐用程度之餘散發著獨特氣質。採用的牛皮來自歷史悠久的法國家族皮革廠Carriat，而內襯物料則來自意大利品牌Alcantara，配合起來的都是世界級的奢華工藝精神代表。此外，靈魂賦予價值，品牌的產品蘊含著深遠的文化及歷史背景。

系列作品如《Bonaventure》、《Mackenzie》、《Rupert》，都是以加拿大的河流命名。它們分別以清澈見稱、甚至是加拿大最長的河流，都是當地著名的天然美景。以它們來命名是因為所採用的木材都是來自數百年前遺留、淹沒在水底、後來拯救上來的環保、古老木材，更重要的是為了回溯歷史，當時加拿大剛起步的伐木業經受艱苦的挑戰如嚴苛的天氣及運輸的難題等，象徵著當年的開拓精神傳承至今。

巧妙活用工藝技術與深藏文化內涵的系列作品，實屬跨越時代的新型奢華旅行必備品，價格分別為 29,850美元（Bonaventure）、11,975美元（Mackenzie）以及 17,750美元（Rupert），可供網購及有不同顏色選擇。