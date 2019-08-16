曾效力金庸及李嘉誠的楊興安博士，談金庸著作如何讀

大隱隱於朝，今日全香港人都為李嘉誠的中文水準而驚艷，然而，正如邱吉爾亦是備受忽視的「畫家」，李氏的中文水準早就受到認可，所言的是曾任李氏旗下「中文主任」的楊興安先生。楊興安於1992年入職，主要處理日常的文書工作，包括演辭及所有有關語文上的事宜，相當嚴謹而繁複。在更早之前，於八十年代楊興安更曾任金庸秘書，相信現今的年輕人，在課本之外學習中文的「必修課」，定必有金庸著作在內。今回，就來重溫楊博士在任金庸秘書時的點滴，以及如何讀好「金庸」。 訪問、編輯｜賴家俊

楊興安先生，香港著名文化人，曾任職《明報月刊》高級編輯及《明報》社長室行政秘書，及後受聘於長實李嘉誠主席，任「中文秘書」而令文壇矚目。楊博士著作等身，從事文教工作多年，並對金庸著作有深入研究。（圖片：與金庸於北京開會時合照）

初閱者先看《飛狐外傳》

金庸先生曾以一副對聯「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，概括了他大部份膾炙人口的作品(另有一部《越女劍》)，這十多部作品說多不多，說少也不少，單以字數來算也將近三千萬字。楊博士表示，從未讀過金庸著作的讀者若想涉獵有關作品，他建議可先從《飛狐外傳》入手。一方面《外傳》屬短篇幅，容易閱讀，其次《外傳》本身故事結構甚為完整，亦已包含了一切武俠小說應有元素，例如俠義、愛情和復仇等，書中人物亦為讀者喜愛。之後便可繼續讀《雪山飛狐》或《書劍恩仇錄》。

楊博士表示，初涉金庸小說的讀者，《天龍八部》和《鹿鼎記》可放在最後兩本看。《天龍八部》是眾多金庸小說中寫得最好但亦最複雜，很多人初看會一頭霧水，要看三四次才能明白。《鹿鼎記》在寫作技巧上十分好，但趣味上卻較缺乏武俠元素，筆鋒偏向傳奇小說。而若果已讀過一遍金庸小說的讀者，楊博士極力推薦重讀《天龍八部》，金庸亦曾言《天龍》一書總括以前寫作，可說是巔峰之筆，在眾多作品中最博大精深。

令狐沖最懂進退

金庸作品筆下人物眾多，個性特出鮮明，是少有小說中主角和配角均給讀者留下極深印象。一眾男女角色，楊博士認為要評論那個角色最好，可以從兩方面看。第一方面純粹從讀者的個人是否喜愛，而另一方面他會從小說寫作技巧角度評論。從後者來看，年長的角色他首推周伯通。周伯通以配角身份出現，武功最高，而且人見人愛，讀者很喜歡他出現。其次寫得好是苗人鳳和莫大先生。金庸寫苗人鳳失妻之痛，和坦然接受命運，苦心孤詣的情節寫得很好；莫大先生胡琴一道，好像放棄人生，但他對世事仍很熱心；女角寫得最好，亦最難寫的是滅絕師太。滅絕師太是半忠半奸，人是忠，但行事手法很多失著，金庸卻寫得她呼之欲出，栩栩如生。

年青的角色，他首推令狐沖。金庸的寫法立體，令狐沖行為放浪，但心存忠厚，忠厚不會如郭靖傻呼呼，而是懂進退，表面是一個浪子，骨子裡是一個忠厚而具中國傳統氣質的角色；女角方面，金庸寫小昭很柔順懂事，人見人愛，看得人暢快；另一個女角趙明(趙敏)，她的才智和本事很高，但肯為愛而犧牲。小昭和趙明均不是中國人，金庸寫異邦女子十分出色。

金庸小說體現庸人厚福

有說金庸小說，薈萃中國文化，是一座寶庫。楊博士指出，金庸小說最能貫徹中國文化中「謀者不得」和「庸人厚福」的精髓。郭靖和虛竹是最突出的庸人，尤其虛竹，在《天龍八部》中是一個庸人，但最後卻佔盡天機，娶了最美麗的女子，學了最好的功夫，當了逍遙派的掌門，何等幸福；而岳不群和左冷禪，兩個都有所謀，最後都失去一切，落得悲慘下場。金庸筆下體現了中國文化中儒家哲學，儒家文化不主張用術、主張用道，即忠厚仁愛。金庸筆下很多角色，做人只要做好本分，天會賜福氣。

此外，楊博士表示，金庸作品作風似唐代「傳奇」。唐代小說內有很多忠僕為主的故事。梁羽生寫法似民初文藝式武俠小說，金庸取材作風似唐代小說，講忠肝義膽，高逸出眾。中國古代小說，唐代傳奇小說最好，因為是當時考狀元的人去寫，宋明也不夠精彩，明代印刷術盛行轉為長篇小說。

金庸文筆流水行雲，可以用返璞歸真來形容。楊博士表示，青年人若要練好文筆，首先要多看書。他指有一次台灣記者訪問金庸，金庸表示自己喜歡看《資治通鑑》，因《通鑑》用字簡潔高雅，一直是金庸想學習的風格。楊博士更提示，一般中學生看《通鑑》不要買精裝本，因太厚而會影響閱讀心情。年青人不必強求看完全套，可以先選喜歡的朝代，相同文字和章節可以看兩三次，趣味為先。

金庸重視待人謙虛

談及與金庸工作時，有沒有一些難忘的點滴？楊博士憶述，他擔任金庸秘書時，日常的工作是要寫覆函，由他先撰稿再由社長（金庸）修繕，滿意後才發出。初期金庸拿著信稿對他說：「語氣要謙虛些。」只因他認為金庸是成功人物，語氣便寫得堂皇冠冕，以為得體，原來還是要謙虛些。後來金庸又走來囑咐他：「字體要寫小些，」他隨即問原因，他說字體大，好像出告示給人家，這樣不好。楊博士談及他最初撰寫回函時都有欠得當之處，金庸便替他改稿，有時在旁還註明怎樣錯了，該寫什麼。令他深感自責，感到不能勝任。後來要求自己首先不能犯重覆錯誤，再找尺牘涉獵多讀。漸漸金庸改得少了，甚而在一些初稿上附夾寥寥數字「寫得很好。」，使他開心了幾天。

本文曾於2018年刊於01哲學〈曾任查良鏞秘書 楊興安博士談如何讀「金庸」〉