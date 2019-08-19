【風煙中的樂土】 Hoegaarden x 賞想文創節 @ 中環夏誌

香港人不易做，生活壓力迫人，每天工作營營役役，本應可以趁著下班後、周末時，放假輕鬆遊樂一番，尤其正值夏日盛暑，去海邊玩玩，到郊野走走，豈不樂哉？怎料在過去兩個多月，人人卻總是忙著發夢，終日怒氣沸騰，以致寝不安席，食不甘味。眨眼間已是八月下旬，距離開學只餘兩個星期，縱然惡夢未完，仍不妨好好放鬆一天，與一眾同路人暫且脫下包袱，伴著維港美景聽聽音樂，做做手作，暢飲一番，讓這個暑假雖然過得並不完美，也有改善空間，但尚算可以接受。

每年夏末，極具標誌性的「賞想文創節 @ 中環夏誌」都會壓軸登場，而今年亦不例外，大會將於本周末8月23至25日（星期五至日），搭建全城最大型的手作巿集，並邀請了300多位來自香港、日本、台灣、韓國、中國、澳門及泰國等地的手作工藝人才參加，務求以集藝術、設計、創意、以至大自然及可持續發展意念共冶一爐的活動，為香港人帶來一個喘息空間。

每日主題：

8月23日 想．分享 Love to share

8月24日 想．音樂 Think of a Music

8月25日 想．旅遊 Think of a Holiday



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一如過往，比利時小麥啤酒品牌 Hoegaarden亦會將其獨創的「Gaarden」主題概念帶到文創節中，在恍如一片田原綠洲的「The Gaarden」裡，以一杯杯的冰涼飲品，幫助香港人盡情放鬆。除了提供經典的 White 和 Rosée 啤酒和全新推出的零酒精西柚味啤酒 Radler 0.0%外，Hoegaarden更特別創作了三款滋味無窮的啤酒雞尾酒，包括以 Hoegaarden White 配合荔枝、接骨木花及檸檬皮特調的Hoegaarden Lychee Blossom，以及以 Hoegaarden Rosée 調合氈酒、青瓜及石榴糖漿所調製的 Hoegaarden Rosée Rhapsody，和無酒精特調雞尾酒 Hoegaarden 0.0% Tropical Twist。

＊每日晚上7時至9時為 「The Gaarden」的歡樂時光，屆時將設有買一送一優惠。

啤酒的絕配除了美食，當然就是音樂！大會特別安排了一場又一場治癒心靈的音樂演出，無間斷排滿整個周末，當中除了去年亦有參與演出的 Judas Law(羅凱鈴)及 Mr. Wally外，今年更邀請到多位音樂人於草地音樂會中亮相，包括Robynn & Kendy、Rachel(劉蘊晴)、練懿樂、楊智遠、李冠傑、蔡可汶等。

參加者除了可以在市集上選購手作工藝品外，更可以參加 Hoegaarden呈獻的DIY工作坊發揮創意，包括tote bag扎染體驗坊、杯墊彩繪創作坊，以及皮革匙扣創作坊。只需在現場購買3杯 Hoegaarden飲品，即可免費參加當天其中一節工作坊。