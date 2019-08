【風煙中的樂土】 Hoegaarden x 賞想文創節 @ 中環夏誌

每年夏末,極具標誌性的「賞想文創節 @ 中環夏誌」都會壓軸登場,而今年亦不例外,大會將於本周末8月23至25日(星期五至日),搭建全城最大型的手作巿集,並邀請了300多位來自香港、日本、台灣、韓國、中國、澳門及泰國等地的手作工藝人才參加,務求以集藝術、設計、創意、以至大自然及可持續發展意念共冶一爐的活動,為香港人帶來一個喘息空間。



每日主題:

8月23日 想.分享 Love to share

8月24日 想.音樂 Think of a Music

8月25日 想.旅遊 Think of a Holiday