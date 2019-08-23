Fritz Hansen的3款北歐經典椅 到底有咩咁特別

北歐設計風格強調真實生活的實踐，觸動了現代人們對於生活美感的想像，期望能將室內打造成現代北歐風的生活環境，使得北歐設計多聚焦在傢俱、照明與家居飾品上，像是在生活中不可或缺的椅子，就是許多設計師必定挑戰的一項產品。可別小看椅子，因為它涉及到功能、造型、材料、結構、技術、藝術等多方面要素。因此也令許多品牌願意攜手全球知名設計師，共同打造更具有遠見卓識的經典設計椅子，除了能讓日常生活換發非凡意象之外，這些迷人的經典之作也是最值得擁有的投資產品。接下來介紹的3款北歐經典設計名椅，是來自Fritz Hansen的 2019新款 EGG 蛋椅、SWAN 天鵝椅以及PK22 特別版，優雅雋久值得一輩子收藏！

EGG蛋椅，美學經典 歷久彌新

EGG蛋椅提供多種材質及顏色，可供定制。（source:Fritx Hansen官網）

EGG蛋椅無疑是Fritz Hansen的傑出代表之一，最初是為哥本哈根SAS皇家酒店的公共區域所設計的廊椅，設計師Arne Jacobsen仿佛一位雕塑家，在自家車庫裏用粘土反覆塑形、嘗試，努力找到完美的座椅形狀 ——弧形高背的椅身，既符合人體工學設計，又給予身體舒適而完整的包裹。雞蛋殼的外型設計，除了美觀之外，也為客人打造一個不受打擾的私密空間，椅背採用聚氨酯泡沫制成，並以玻璃纖維加固。靠背和坐墊均使用冷固化聚氨酯泡沫包裹，提供了舒適的支撐。椅背安裝有可調節傾斜裝置，可根據用戶體重調節傾斜角度。

最初的EGG蛋椅，以素色的設計為主。籍由本身經典雋永、簡潔純粹的外形設計，完美融合於各式風格的家居環境之中，歷久彌新。不過，隨著現代審美的變化，Fritz Hansen不斷推陳出新，現在也有包含各種全新的材質與顏色的嘗試，令EGG蛋椅煥發新的活力。

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SWAN天鵝椅，天生優雅

Christianshavn裝飾系列也提供多達26種美麗色板可供挑選。（source:Fritx Hansen官網）

都說傢俱不只能營造一個空間的氛圍，更能影響身處其中的我們。SWAN天鵝椅就以自由流暢的線條、天鵝般優雅動人的造型，為室內空間增添了不一樣的氛圍，一種更美麗、精致的表達方式。SWAN天鵝椅也是由丹麥設計師Arne Jacobsen所設計，具有強烈的雕塑形態和有機造型語言，天鵝椅將自由流暢的雕刻式塑形，與北歐現代設計相結合，使其作品充滿靈性且質感非凡。

SWAN天鵝椅的椅背採用聚氨酯泡沫制成，並以玻璃纖維加固。椅背表面使用冷固化泡沫包裹，並覆蓋真皮或織物。此外，還有自動回轉功能可供選配，以及另一款攜手Christianshavn，以羊毛織物的柔軟觸感，推出的更溫柔的SWAN天鵝椅系列。Christianshavn裝飾系列是由85%羊毛和15%尼龍組成，並經過耐磨性測試。而全新的Christianshavn裝飾系列也提供多達26種美麗色板可供挑選，從經典優雅的素色，到更大膽活潑的明亮色調。

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PK22特別版，大道至簡

PK22有著極簡純粹的鋼制底座，是經典雋永設計傑作。（source:Fritx Hansen官網）

PK22以流暢的幾何線條來映照設計師Paul Kjærholm理想的家具結構，他堅信，大自然完美地詮釋了美麗的標準。鋼材的使用及對形式的理解成為了PK22簡潔幹練的線條，可以獨立自由的倚墻而立，令室內空間具有其自身鮮明的意義，也可以被看作一尊雕塑或是一個建築元素。

PK22特別版，特別使用NUANCE皮革。皮質豐盈，配以寧靜雅致的暖灰色調，在致敬經典的同時不失現代感。這個系列另外還包括PK33和PK91兩款產品，皆可與PK22休閑椅完美組合，既可在休憩時作為腳凳，也可在人多時用作座椅，亦當作咖啡邊桌。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一線設計師最愛的3款北歐經典椅】