【男士腕錶】PP 5905年曆計時錶　告別鉑金款換玫瑰金咖啡色新面

PATEK PHILIPPE百達翡麗的年曆計時錶向來是貴金屬的天下，不過在2014年時品牌推出改款作品5960/1A一度讓人以為品牌要開始把年曆計時這種功能組合推向更廣泛的消費市場，殊不知不鏽鋼款僅推行了幾年便默默停產，目前百達翡麗擁有年曆計時功能的款式如5905、5960或5961等又統統換回了貴金屬，2015年以來，5905家族就剩下兩款鉑金的款式（一為黑面、一為藍面），而在2019年百達翡麗再度推出改款，這次終於再次換成玫瑰金材質，面盤的色調也結合品牌近年喜歡採用的漸變色調，與線上既有的兩款鉑金前作並列提供層峰市場另一個選擇。

目前百達翡麗旗下的年曆計時錶已經取消不鏽鋼款式，取而代之都是貴金屬材質，2019年品牌新推出改成玫瑰金錶殼的新作5905R。（世界高級品提供）

PATEK PHILIPPE百達翡麗的年曆計時錶向來是貴金屬的天下，不過在2014年時品牌推出改款作品5960/1A一度讓人以為品牌要開始把年曆計時這種功能組合推向更廣泛的消費市場，殊不知不鏽鋼款僅推行了幾年便默默停產，目前百達翡麗擁有年曆計時功能的款式如5905、5960或5961等又統統換回了貴金屬，2015年以來，5905家族就剩下兩款鉑金的款式（一為黑面、一為藍面），而在2019年百達翡麗再度推出改款，這次終於再次換成玫瑰金材質，面盤的色調也結合品牌近年喜歡採用的漸變色調，與線上既有的兩款鉑金前作並列提供層峰市場另一個選擇。

評點一：PP年歷計時目前剩下貴金屬版本

5905在2015年推出時是全新登場，但其與5960還是具備了很明顯的傳承關係，有鑒於5960/1A剛推出時，百達翡麗曾一度停產該系列的貴金屬款式，所以2015年5905的出現似乎有著補上高價位年曆計時碼錶空位的用意，擴大當時市場的選擇空間，不過隨著2017年5960又出了貴金屬版，後來5960/1A也不再販售，因此目前兩款年曆計時錶的差異已經沒那麼明顯。細看5905會發現它的整體造型其實就是承繼另款5205年曆錶的神髓，兩者之間除了有無計時碼錶功能的主要差異性之外，其他如錶殼或是面盤細節的設計皆相去不遠。

錶款與5960搭載的機芯系出同源，但是5905的面盤設定趨於精簡，最明顯的部分在於6點方向小錶盤被修改為只剩下60分鐘計時功能，看起來更為俐落。（世界高級品提供）

評點二：新款換上咖啡色面盤

錶款的計時按把外型是矩形——這點與5960/1A的圓形按把明顯不同；有關面盤的顯時布局，5205所具備的內外圈層次、立體狀時標、劍形指針、專為日期窗添加的邊框，甚至是6點方向計分盤的刻度字體⋯⋯等，都被完整應用於5905身上，不過畢竟兩者的功能性有別，因此後者也出現面盤外圈的秒數刻度、指針中央塗覆Superluminova夜光塗料等新增細節，而2019年的面盤為了呼應玫瑰金錶殼換上了咖啡色面，它的放射狀飾紋能讓單一的咖啡色發散出深淺有別的光澤感，暖色調的個性也與玫瑰金互相契合。

錶款搭載的CH 28-520 QA 24H機芯與CH 28‑520 IRM QA 24H機芯兩相對照，前者修改的重點在於移除動儲顯示以及精簡計時顯時盤，其零件數共有402枚、寶石數則是37石，動儲達55小時。（世界高級品提供）

評點三：著重精簡面盤格局

5905的複雜功能移植自5960，並搭載結構略作調整的CH 28-520 QA 24H機芯，其顯時結構原本已經各司其職地劃分為面盤上半的年曆視窗與下半的計時錶盤／日夜顯示窗，但為了呈現更簡潔的視感，品牌索性修改6點方向計時小錶盤的設計，將5960上頭比較不常用到的12小時計時盤取消，分為前後30分鐘的計分盤也直接改為60分一圈的刻度，指針數和刻度環同步精簡，加上位於日期窗下方的動儲顯示也被移除，讓5905在維持高複雜功能性之餘，視覺效果也有去蕪存菁的簡練感。

Complications 5905R 玫瑰金材質／CH 28-520 QA 24H自動上鍊機芯／時、分、日期、星期、月份顯示／年曆功能／計時碼錶功能／日夜顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm／參考價：NT$ 2,001,000（HK$ 501,032）

如果你想入手：

從5905P變為5905R，不只是錶殼材質、面盤配色改變，以入手親切度來說，由於目前鉑金錶殼的數量相對還是比較稀有，因此5905R雖然是新款，但是它的定價比起5905P還要再降低約40萬台幣左右，對於能入手這個級距的買家來說，這樣的差距也許不足以動搖買錶的決心，但是如果買家本身就對玫瑰金有所偏好，加減降低一些入手成本，相信對任何買錶人都會是好消息。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP 5905年曆計時錶換玫瑰金咖啡色新面 提供鉑金版本的另外選項】