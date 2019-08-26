四葉草、蛇型設計係巧合定別有意義？大珠寶品牌設計概念全部一樣

在時尚圈時常可以看到，不同大品牌推出款式差不多的單品，在珠寶界當然也不例外，也可以看到撞款的珠寶出現。這些大品牌都不約而同的推出相似設計概念的珠寶，這些款式是之間的抄襲？還是都純粹只是巧合？亦或是這些設計其實別有含義呢？

1.四葉草的圖案

時常可以在大品牌上看到，以四葉草為靈感設計的圖案如梵克雅寶、LV。兩個品牌同樣都推出看起來相似的項鍊，乍一看，你肯定覺得梵克雅寶和LV 很像，同樣是四個花瓣的幾何造型。但是只要稍微有些了解的人來說都能分辨出其中的區別。從品牌的設計靈感來說，其實兩家的設計靈感就不同。

先來說說梵克雅寶，從造型來看，Alhambra系列以像徵幸運、健康、財富和愛情的四葉草圖案為設計靈感，系列始於1968年，不過這個名字其實源於西班牙格拉那達的一座歷史悠久的阿拉伯宮殿Alhambra Palace ，宮殿的花園裡有一個以四瓣葉線條流動的噴水池，這個符號彷彿在冥冥中又和四葉草有了共通之處。

而LV的Color Blossom BB系列其實是向喬治路易威登創自1896年的Monogram花卉圖紋致敬。這個圖案不僅在珠寶上，而且早在皮具、時裝、鞋履這早就隨處可見，是LV的經典圖案。相對來說Color Blossom BB系列四瓣花更具日式風格，而且在四瓣花往往還被其他材質的形狀包圍，圖案中心也有一顆類似鉚釘的圓點。

2.蛇型設計

把蛇單獨出來作為品牌經典系列的有寶格麗和寶詩龍這兩個牌子，如果討論其原因的話可能是設計師都喜歡用大自然主題作為設計靈感，而且在西方不少過國家，蛇都是被認定為保護神的象徵，所以自然想到了把它設計成珠寶造型。

不同之處在於寶格麗的蛇形更為具象，戴上就好比一條真的蛇盤曲在你身上。寶格麗首件Serpenti珠寶是誕生於1940年代的一款蜿蜒環繞於手腕的蛇形腕錶，之後在珠寶中也運用開來。蛇的頭部往往更為逼真，在身體部分通過一節一節來體現蛇鱗的質感。

其實按時間算起來，寶詩龍的蛇形珠寶歷史淵源更久。 1888年，品牌創始人菲德立克·寶詩龍因為要出遠門所以送給他夫人一條蛇形項鍊，這條蛇形項鍊也算是見證了兩個人之間的愛情故事。從外形上看寶詩龍的更具有波希米亞風格，水滴造型來象徵抽象化的蟒蛇頭部，相反在鱗片的粗細紋理都刻畫得極為逼真。

3.無限符號

不知道大家怎麼理解珠寶對於你個人的意義，很多情況下送珠寶也是情侶間表達情感的方式，於是設計師們紛紛在形狀和寓意上下功夫。一個“∞”不僅外觀簡潔大方，還像徵這愛侶之間的無限愛意，賦予這種寓意也是正中消費者的下懷，於是不少品牌也紛紛推出相關係列。

例如Tiffany Infinity系列靈感源自遠古標誌，寓意永恆的聯繫、活力與生命力。戒指的線條柔美摩登，流暢，而且造型相對來說都很小巧精緻，曲線也更為圓潤狹長一些，看上去更像是蝴蝶結造型，優雅風格偏多。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡地亞、寶格麗等大珠寶品牌都愛的同樣設計是巧合還是別有含義】