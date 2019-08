【葡萄酒】紅酒都出罐裝　突破傳統CANNED WINE既方便又環保

罐裝葡萄酒 (canned wine)?相信很多朋友都會一臉茫然,罐裝不是啤酒的福利嗎?真有罐裝的葡萄酒?罐裝葡萄酒在中國確不常見,可在美國卻慢慢流行起來。雖然罐裝的市場份額只有 1%,但過去一年以來,罐裝酒的銷售突然衝高了125%,達到一千六百多萬美元。

姑勿論裡面的酒好不好,先分析下罐裝相對於瓶裝,有什麼優點和缺點。

罐裝葡萄酒 (CANNED WINE) 優點 – 方便攜帶,即開即飲,開瓶器都省了; – 價格便宜,不用考慮什麼品種、產區、年份、等級; – 方便為了美容或健康為目的而每天喝一點葡萄酒的朋友; – 鋁比玻璃輕,方便運輸; – 鋁罐更環保,回收率高達45.2%,玻璃只有27.8%。

罐裝葡萄酒 (CANNED WINE) 缺點 – 多年苦練的品酒知識派不上用場; – 拿去餐廳吃飯,場合再高級也變大排檔; – 暫時別妄想優質產商會把它們的酒放到一個鋁罐裡; – 傳承千百年的葡萄酒文化表示汗顏; – 選擇少得多

的確,罐裝的葡萄酒要比笨重的瓶裝酒方便很多。調查也證實,二三十歲喜歡嘗新的年輕人更願意買罐裝葡萄酒,「便利」和「創意」是罐裝酒最大的賣點。

那麼問題來了,罐裝酒的質量如何?

一罐葡萄酒的價格和一杯星巴克咖啡差不多,你覺得質量會是如何?罐裝酒通常都是普通的日常餐酒,一般是果味重,易入口的酒款,不管是紅酒、白酒、桃紅,還是氣泡,都要冰鎮後喝,口感清新舒爽,尤其適合炎炎夏日、瘋狂派對或自我灌醉。

如果你想試試走在潮流的尖端,可以從下面幾個品牌開始:

UNDERWOOD

也許是曝光率最高的罐裝酒,我第一次聽說的罐裝酒就是這個品牌。由美國俄勒岡(Oregon)的 Union Wine 生產,罐的簡約設計和酒的復雜程度形成強烈對比,大小與罐裝啤酒無異,也許是最接近瓶裝酒的罐裝酒。Underwood 共有四款:氣泡、桃紅、黑皮諾(Pinot Noir)、灰皮諾(Pinot Gris),其中氣泡酒居然已經賣完了,要到 2016 年的十一月才有貨。

SOFIA

取名自美國加州 Francis Ford Coppola 酒莊莊主女兒的名字,然而酒並不是莊主釀的。這罐迷你 Sofia 白中白真的很迷你,只有 187ml。最特別的地方是自帶吸管,讓你一嘗吸管喝葡萄酒的感覺。采用70%白皮諾(Pinot Blanc)、15%雷司令(Riesling)、15%麝香(Muscat)混釀的桃紅起泡,清新酸爽,充滿熱帶水果香氣,最適合炎夏戶外野餐。

INFINITE MONKEY THEOREM

由瘋狂的釀酒師 Ben Parsons 主理,奉行「 不裝逼(no pretense)」信條,釀造出五款新潮有趣的「猴子」。酒罐上的猴子是格林美得獎唱片封面設計師 Zach Larmer 的作品,Infinite Monkey Theorem用酒和藝術書寫著潮流的樣貌。有紅酒、白酒、甜美的麝香(Moscato)、桃紅和蘋果酒任君選擇,Ben 沒有酒莊,他稱之為後巷釀酒(back-alley winemaking)。

PRESTO

罐裝酒的世界如果少了意大利最有名的氣泡酒——普羅塞克(Prosecco),這個派對還怎麼繼續下去。這罐意大利原罐進口的小黃人是你最佳的解暑伙伴。充滿獨特的蘋果香味,就像吃了一個蘋果一樣。如果我一天喝一罐,醫生會不會遠離我。

LILA

Lila 應該可以被評為最受女生歡迎的罐裝酒。酒罐顏色調皮艷麗,瞬間讓你聯想到夏天和比基尼。好吧,也許只有我想到比基尼而已。位於美國波士頓的 Lila 卻推出三款分別來自不同國家的罐裝酒:新西蘭馬爾堡(Marlborough)的長相思(Sauvignon Blanc)、法國普羅旺斯(Provence)的桃紅酒、意大利 Delle Venezie 的灰皮諾(Pinot Grigio)。Lila用罐裝酒告訴你,青春應該是什麼樣子。

THE DROP

「The Drop」是一個衝浪術語,指在衝浪板上站起來開始衝的瞬間。這一瞬間決定你是被海浪淹沒,還是踏著浪滑翔,是「吃粥」還是「吃飯」的瞬間。The Drop 抓住這一瞬間推出一款同名桃紅酒。罐的包裝上是一只粉紅色的龍蝦夾斷了一把開瓶器,正如他們所說的:Let’s forget the corkscrew without being screwed.

【本文獲「VinOnly」授權轉載。】