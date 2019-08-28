Peter Marino形象概念店盛大開幕 彷如置身於羅馬古城

來自義大利的當代珠寶巨擘、知名的彩寶藝術大師 -寶格麗，宣佈全新Peter Marino形象概念店在台北信義新光三越 A4 館盛大開幕。為慶祝全新形象概念店開幕，藝人梁靜茹也現身擔任剪綵嘉賓，巧搭品牌經典的Serpenti 珠寶與腕錶，以及新光三越信義店A4店獨賣 Serpenti Forever 黑金色蟒蛇皮水桶包，完美詮釋Serpenti的獨特魅力。

藝人梁靜茹身穿鮮紅色的洋裝出席這次的開幕活動。 （世界高級品提供）

新展門市洋溢著地中海和義大利風情，顧客彷彿倘佯在羅馬街道，穿越 2700 年的時空，體驗這座永恆之城賦予寶格麗的創作靈感。主要的設計構想，是採用古羅馬建築常見的大理石材，呈現出經典的幾何造型，同時兼容現代思維的巧妙詮釋，使創新和傳統的元素相映成輝。首先映入眼簾的是店面設計，門框和窗框使用 Grand Antique 大理石 和白色象牙洞石，綴以番紅花色的山東絲綢，再現羅馬豔陽的生動活力。正準備踏入店內，就彷彿置身於羅馬古城，地板上鑲嵌的紅色斑岩八芒星是寶格麗的重要元素，邀請賓客進入璀璨的寶格麗世界。

走進主要的中央展區，迎面而來是一座淺銅色鍍鋅鐵材質的橢圓展示櫃，靈感來自著名的義大利建築師 Carlo Scarpa：彷彿盛情邀請顧客，在此瀏覽寶格麗最具經典的珠寶系列。中央展區上方裝設 Vistosi 的穆拉諾 Ecos水晶吊燈 ，璀璨光芒映照店內空間，輝映燦爛氛圍。

淺銅色鍍鋅鐵材質的橢圓展示櫃（世界高級品提供）

經典的康多堤展示壁櫃，其原品至今仍陳設在歷史悠久的羅馬康多堤大道 10 號旗艦店內，展示著令人驚嘆、獨一無二的珠寶創作。充滿質感的設計元素，將專賣店化做一間寶格麗藝廊，處處洋溢品牌風格：牆面裝飾的歷史照片，充滿著巨星名流們最著名的代言影像，他們向來是寶格麗的忠實粉絲或品牌大使，嚮往熱力四射的義大利生活風格。

在新與舊、傳統與創新之間取得平衡，正是寶格麗精神的特色，這也體現在裝潢與傢俱擺設上。這裡的傢俱擺設處處向 50 年代及 60 年代的義大利設計師致敬，在 110 平方公尺的空間中，搭配寶格麗專屬的室內設計概念，採用 Peter Marino工作室精心挑選的品項，諸如Franco Albini的珠寶展售檯、受Carlo Scarpa啟發的大理石展示櫃等傢俱，都出自熟悉寶格麗傳統的義大利設計師之手。

牆上展示著普普藝術大師Andy Warhol畫作，彷若置身寶格麗藝廊。（世界高級品提供）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：寶格麗全新Peter Marino形象概念店盛大開幕 走進店內彷彿倘佯在羅馬街道】