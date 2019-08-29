盤點世界十大彩色鑽石（上）：橙色火鑽你見過未？

說到鑽石相信沒有人不喜歡，而在鑽石中又以彩色鑽石更加吸引人。彩色鑽石那美麗的色澤和多變的切割形狀，讓人愛不釋手。每顆鑽石都帶有不同顏色，但每一顆在被發現時都是驚艷世人，也都是世界上絕無僅有的稀有寶物。

1.格拉夫枕形黃鑽

是格拉夫在萊索托萊森礦場發掘出重299克拉的彩鑽原石，這顆黃鑽在經過切磨後克拉數仍重達132.55克拉。這顆枕型豔彩黃鑽名為The Golden Empress，天然瑰麗又高飽和的色彩完美展現鑽石絢爛的光芒。此外，The Golden Empress的原石還另外切磨出兩顆明亮型切割黃鑽與六顆梨形黃鑽，其中最大的黃鑽也有21.34克拉。The Golden Empress的黃鑽家族可以說是霸氣非凡又極其珍貴。

格拉夫枕形黃鑽（source:Graff官網）

2.粉紅之星

這顆取名粉紅之星的橢圓形粉紅鑽重達59.6克拉，是GIA歷來評定過最大顆內部無瑕的鮮彩粉紅鑽，不論顏色和淨度都被評為最高級，是有史以來最大的拋光鑽石。 1999年在非洲被開採，再經過兩年精心打磨和切割而成。 2003年在摩洛哥首度亮相，2007年首次出售並命名為粉紅之星，並且最終以7120萬美元落槌售出。粉紅之星份量超然，重達59.6克拉，加上顏色濃豔絕倫，品質超越歷史上的任何粉紅鑽，無可匹敵。

粉紅之星的橢圓形粉紅鑽重達59.6克拉（source:sothebys官網）

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3.世界最大的梨形橙色鑽石

這顆重達14.82克拉的稀有橙色鑽石在佳士得的日內瓦拍賣會中以破紀錄 3,554萬美元成交。這顆深橙色梨形鑽石是在南非發現，GIA將它認證為最濃艷鮮活的艷彩等級，是彩色鑽石中的最高級別。專家指出，純橙色鑽石又名火鑽，是極度罕有的鑽石品種，以往的拍賣會中只出現過數顆，而且無一超過6克拉，這顆橙色鑽石是世上有紀錄的最大艷麗橙色。

這顆重達14.82克拉的稀有橙色鑽石在佳士得的日內瓦拍賣會中以破紀錄 3,554萬美元成交。（世界高級品提供）

4.世界最大圓形鮮彩藍鑽

這顆鑽石名為The Premier Blue，7.59克拉圓形內部無瑕鮮彩藍鑽，GIA評定為目前世界上最大的圓形鮮彩藍鑽。鑽石在10倍放大鏡下，內部依然清晰，並沒有含任何雜質，淨度極高，即使在頂級的博物館也難得一見。圓形切割的做法經常出現在白鑽上，因為它能夠凸顯鑽石的璀璨火光，但由於耗料極多，所需的原石淨重至少是完成品的兩倍，所以很少會在產量極少的彩鑽上運用圓形切割，所以這顆鑽石也是極度稀有，而最終以3554萬美元拍賣出去。

這顆鑽石名為The Premier Blue，7.59克拉圓形內部無瑕鮮彩藍鑽（source:sothebys官網）

5.金色陛下鑽石

1986年戴比爾斯在其位於南非的普雷米爾礦山發現了金色陛下鑽石，這是迄今為止發掘出來的第八大寶石級鑽石。它的毛坯形態呈彩黃褐色，重755.50克拉。這一鑽坯有很多包含物，還有很多裂痕。鑽石的切割過程共花費了兩年時間。 1990年切割工作全部完成，切割後的寶石重量為545.85克拉，成為世界上最大的小切面鑽石。托考斯基稱這顆鑽石的最終切割為火玫瑰墊型。

金色陛下鑽石是迄今為止發掘出來的第八大寶石級鑽石。（source:worthy官網）

下篇待續

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鑽石中的王者 盤點世界十大彩色鑽石(上）】