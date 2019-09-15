CHANEL最新頂級珠寶　俄羅斯藝術元素源自Coco Chanel愛情故事

頂級珠寶品牌CHANEL香奈兒早前於巴黎大皇宮發表了LE PARIS RUSSE DE CHANEL頂級珠寶系列，此系列靈感取材源自1921年香奈兒Chanel女士與俄羅斯Dimitri Pavlovitch狄米崔大公愛情故事，以及香奈兒女士自1920年起運用在時裝設計中，詮釋俄羅斯刺繡及傳統布料。在69件珍貴珠寶裡，不但加入了大量的俄式文化元素，更藏著一段屬於香奈兒與狄米崔大公的昔日故事。

雙頭鷹在這一系列中佔有顯著地位，有時化為符號或輪廓，結合八角形或山茶花，勾勒出戒檯，或在項鍊中央璀璨象徵一個異想規則。其與俄羅斯裝飾藝術主題特定圖騰衍生出多種變化搭配：俄羅斯roubachka罩衫鮮豔的刺繡、kokoshnik頭飾的剪裁，天鵝絨、珍珠和花邊頭飾、圍巾和傳統印花圖騰等。這些元素也成為項鍊或頭飾的尖圓頂拱型剪裁，精緻的耳環圖騰、大型珍珠長項鍊、或飾以黃色藍寶石、石榴石、祖母綠及鑽石的垂墜式項鍊。運用一系列多彩效果，展現傳統精湛工藝及多采多姿的俄羅斯芭蕾舞團元素。

+ 4 + 3 + 2

香奈兒女士的一生交織著對俄羅斯的熱情，這份熱情隨著1967年她在莫斯科紅場舉行時裝秀劃下完美句點。嘉柏麗香奈兒並未到場，而是由旗下模特兒代表出席。模特兒們為了感謝她，為其帶回了幾束麥穗。麥穗令人聯想起金色和太陽，亦是幸運的象徵，是香奈兒女士鍾愛的圖騰之一，在此系列中也成為俄羅斯主題其中的象徵。模特兒帶來的精緻麥穗束，就放在Robert Goossens為她寓所打造設計的鍍金青銅擺飾旁，常伴她左右，盛載她對這個遙遠國度腦海中的想像片段，其迴想從未停止。

部分作品設計平衡「力」與「美」的結合，「力」的展現例如運用耀眼的太陽標誌及雙頭鷹，「美」的體現可由香奈兒女士康朋寓所玄關處的八角形鏡上雕飾作為創作發想。在作品中，雙頭鷹圖騰非常醒目，有時簡化設計為標誌或輪廓，再搭配八角形及山茶花，點綴戒指檯座或成為墜飾，彷如軍事勳章之設計。而也有部分作品利用彩色寶石將時裝斑爛色彩與圖案轉化為珠寶。香奈兒女士的設計呈現出俄羅斯裝飾藝術圖騰的豐富樣貌。

例如rubachka色彩鮮艷的寬袖刺繡上衣、kokoshnik頭飾剪裁，以天鵝絨、珠子和刺繡蕾絲飾邊製成的頭飾，及絲巾和傳統民俗印花等。進一步啟發項鍊與頭飾的尖拱形切割、精緻圖騰耳環、長項鍊、仿絲巾造型項鍊，與輝煌俄羅斯主題相比，俄羅斯民俗主題以發掘精湛傳統工藝為主。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：香奈兒全新頂級珠寶系列暗藏香奈兒女士的愛情故事】