【RICHARD MILLE】潛水錶欠缺魅力？年曆、陀飛輪令設計不再單調

傳統潛水錶的形象鮮明，外觀有很高的一致性，然而如此高度相似的特性讓潛水錶失去了應有的魅力。RICHARD MILLE選擇另闢蹊徑，設計了融合品牌風格、與眾不同的潛水錶款，除了基本款之外，還有陀飛輪計時或年曆計時功能的複雜功能型號！

夏天是潛水錶的季節，在沒有衣袖遮掩的手腕上，不管是不是要下海潛水，霸氣的RICHARD MILLE潛水錶都是吸睛的焦點。更何況夏季潮濕多雨，極度防水的潛水錶最能排除進水的疑慮。即使不談RICHARD MILLE潛水錶的強悍性能，RM 025、RM 028、RM 032這幾款所象徵的王者之風與超卓工藝已令人仰望。

我們這次要介紹的有RM 032年曆計時碼錶、RM 025陀飛輪計時碼錶、RM 028潛水錶等三個型號，雖然功能不同，但風格是一致的。這就先來看看相同的外觀設計。

夏天是潛水錶的季節，在沒有衣袖遮掩的手腕上，不管是不是要下海潛水，霸氣的RICHARD MILLE潛水錶都是吸睛的焦點。（RICHARD MILLE官網）

RICHARD MILLE的潛水錶款沒有採用品牌經典的酒桶形錶殼，主要是考慮到單向旋轉錶圈的需求，然而這並沒有削弱錶款的獨特性，事實上，乍看之下很可能沒意識到這是潛水錶，因為從配色就沒有傳統潛水錶那樣的工具性風格，而直視機芯的透明面盤也不是潛水錶的典型作風。有趣的是，即便如此不尋常規，它們的錶殼、錶圈卻都符合國際標準組織ISO-6425的潛水錶規範，如果錶主真的想要戴著去潛水也不用擔心進水！

按照ISO-6425的規範，錶圈必須只能單向旋轉，一般的潛水錶也就做到這裡而已。反觀RICHARD MILLE潛水錶不以此為滿足，你可能已經注意到錶圈12時和6時位置分別有一個凸起的按鈕，轉動時必須同時按下這兩個按鈕才能以逆時針方向旋轉，錶圈設計成向內傾斜不只是為了好看，其實還有安全的考量。試想把錶面貼近一個平面的情況，如果錶圈是平的，就會同時壓下12時和6時的按鈕，進而可能使錶圈意外轉動。RICHARD MILLE很聰明地讓錶圈向內傾斜而非維持水平，就算將錶面貼近一個平面，也無法同時下壓兩個按鈕，當然就不會有誤觸的情況發生。

再來從RM 032年曆計時潛水錶看起，它的計時秒針與計時分針都是大型的中央指針，6時位置的小針盤則做為12小時計時之用，最特別的是設在3時位置的運轉指示器，它隱含著靜態照片無法表現的奧妙，運轉指示器的上層是黑色的鏤空盤，下層則是黑、白相間的碟盤，附圖中從鏤空處透出來的是下層的白色部分，當機芯運作時，下層碟盤時時轉動，鏤空處便會由白轉黑、由黑轉白週而復始。最好玩的是白色處覆以Superluminova夜光塗料，因此在昏暗光線下看起來更為有趣。

RM 032還是一款年曆腕錶，也就是說它可以自動判別一個月是30天或31天，只有在遇到二月時無法判別，才需要人為調校到3月1日；對於日常使用非常方便。此外，在防水方面，RM 032還有一個特殊設計，在錶冠基部可以看到帶有紅色三角形的黑環，當出現紅色三角形時表示已經鎖定錶冠與計時按把，避免任何情況下的誤觸。當需要使用錶冠或計時的時候，將黑環旋轉到綠色三角形出現即可操作。這在另外兩款潛水錶上是沒有的。

另一款RM 025陀飛輪計時碼錶的錶冠雖然沒有鎖定裝置，但可以透過按壓錶冠的方式選擇錶冠功能，同時3時與4時之間的錶冠功能顯示器也會隨之變動，不會發生傳統錶冠拉出後檔位不清楚的問題，還能避免重複操作錶冠對機芯造成的衝擊。

除了錶冠功能顯示之外，在透明的藍寶石水晶面盤上還能看到動力儲存、扭力顯示、小秒針盤與30分計時針盤，小秒針盤的下方即為精密的陀飛輪，在欣賞陀飛輪英姿之時，可別忽略了機芯底板；大部分的RICHARD MILLE機芯用鈦金屬做底板，而這款則是用碳奈米纖維打造，視覺美感相當特別。它的計時按把設於8時與10時位置，反映了RICHARD MILLE不走常規路線的個性。

RM 028 潛水錶；直徑47 mm 鈦金屬錶殼／時間、大日期顯示／RMAS7自動機芯，動力儲存55小時，可變幾何結構自動盤／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水300米／參考價NTD 3,360,000（RICHARD MILLE官網）

年曆計時、陀飛輪計時等複雜功能太搶眼，如果想回歸根本，就選RM 028 潛水錶，功能雖較單純，但從外殼到機芯都和複雜款一樣作工細膩。內置的機芯也配備和RM 032相同的可變幾何結構自動盤，這個獨家的自動盤設有可以調整六段位置的18K白金小翼，不同的小翼位置可以改變自動盤的配重，進而提高或減緩上鍊效率。錶主的日常生活若是比較動態的，可以調到上鍊較緩的位置；如果屬於比較靜態的，則可做上鍊效率高的設定。非常個人化的設計！

複雜款也好，基本款也罷，這都是RICHARD MILLE的傑作。戴上這些錶款未必要去潛水，優遊在都會中也很適合！

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