Michael Lau聯乘佳士得辦展覽　Figure教父惡搞史上最貴畫作

去年4月,香港佳士得夥拍Michael Lau(劉建文),為這位香港「Figure教父」舉辦展覽,獲得空前成功。據悉當時開展之前,大部份作品已被收藏家、粉絲搶購而去。 今年,雙方再度合作,在上海舉辦私人洽購展,帶來50件藝術創作,勢必再掀熱潮。眾多展品中,自然以惡搞史上最貴畫作 - 達文西《救世主》的創作最為搶眼。

今次展覽延續上回的主題 -「所有藝術品都是玩具,所有玩具都是藝術品」(All Art Are Toys, All Toys Are Art)。首先是「瘋狂兒童 Crazychildren 2000」。瘋狂兒童是Michael Lau著名人偶系列,當年藏家必須集齊全套九款,再使用各自包裝內的附件,方能組合成第十個人偶 - 即Michael Lau本尊的人偶。今次展覽中,他再次把自己的形象轉移到畫布上,創作出代表作《金創玩記》。

創作靈感源自全球最貴畫作 - 前年以US$4.5億(HK$35億;NT$135億)天價在佳士得成交的達文西《救世主》。《救世主》中,基督左手持水晶球象徵世界,右手祝福人間;《創玩記》中,畫中人左手持象徵機遇的大型玩具扭蛋,右手祝福藏家早日「全收!」(COLLECT THEM ALL!,展覽名稱)。

去年在香港登場的《創玩記》,色彩和《救世主》相似。今次上海展出的《金創玩記》,則是金光閃閃,令人耳目一新。

第二主題是「6寸搪膠人偶 2003至2017」,顧名思義,Michael Lau針對這十多年間創作的6寸人偶,來個重新處理。其中的《佐頓》是「花園人」(Gardener)系列最受歡迎的角色。兩年前,佳士得與Michael Lau首次合作,慈善拍賣其大型繪畫 《Wall of Jordan》(本色之牆),結果以HK$137萬的佳績成交。

主題三是「what? we: want!」(想?要:啥!),名字源自2016年Michael Lau在香港時代廣場的個展。三個字首W,組成代表互聯網世界的WWW,探討人類對虛擬世界的依賴和態度,以及人與人之間的內在關係。Michael Lau以海棉為材料,再鑄銅上色成為香港展覽大熱作品《思想者》的全新上海版。一件真人大版本外,另有八版不同顏色的小型版本。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載,更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問,立即下載App。文章經編輯刪節,原文:Michael Lau再度聯乘佳士得 「Figure教父」個展降臨上海】