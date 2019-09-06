Michael Lau聯乘佳士得辦展覽　Figure教父惡搞史上最貴畫作

去年4月，香港佳士得夥拍Michael Lau（劉建文），為這位香港「Figure教父」舉辦展覽，獲得空前成功。據悉當時開展之前，大部份作品已被收藏家、粉絲搶購而去。 今年，雙方再度合作，在上海舉辦私人洽購展，帶來50件藝術創作，勢必再掀熱潮。眾多展品中，自然以惡搞史上最貴畫作 - 達文西《救世主》的創作最為搶眼。

今次展覽延續上回的主題 -「所有藝術品都是玩具，所有玩具都是藝術品」（All Art Are Toys, All Toys Are Art）。首先是「瘋狂兒童 Crazychildren 2000」。瘋狂兒童是Michael Lau著名人偶系列，當年藏家必須集齊全套九款，再使用各自包裝內的附件，方能組合成第十個人偶 - 即Michael Lau本尊的人偶。今次展覽中，他再次把自己的形象轉移到畫布上，創作出代表作《金創玩記》。

創作靈感源自全球最貴畫作 - 前年以US$4.5億（HK$35億；NT$135億）天價在佳士得成交的達文西《救世主》。《救世主》中，基督左手持水晶球象徵世界，右手祝福人間；《創玩記》中，畫中人左手持象徵機遇的大型玩具扭蛋，右手祝福藏家早日「全收！」（COLLECT THEM ALL!，展覽名稱）。

去年在香港登場的《創玩記》，色彩和《救世主》相似。今次上海展出的《金創玩記》，則是金光閃閃，令人耳目一新。

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第二主題是「6寸搪膠人偶 2003至2017」，顧名思義，Michael Lau針對這十多年間創作的6寸人偶，來個重新處理。其中的《佐頓》是「花園人」（Gardener）系列最受歡迎的角色。兩年前，佳士得與Michael Lau首次合作，慈善拍賣其大型繪畫 《Wall of Jordan》（本色之牆），結果以HK$137萬的佳績成交。

主題三是「what? we: want!」（想？要：啥！），名字源自2016年Michael Lau在香港時代廣場的個展。三個字首W，組成代表互聯網世界的WWW，探討人類對虛擬世界的依賴和態度，以及人與人之間的內在關係。Michael Lau以海棉為材料，再鑄銅上色成為香港展覽大熱作品《思想者》的全新上海版。一件真人大版本外，另有八版不同顏色的小型版本。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：Michael Lau再度聯乘佳士得 「Figure教父」個展降臨上海】