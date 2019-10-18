【葡萄酒】儲存紅酒方法介紹：開瓶前後各有重點　一文讀懂

保存葡萄酒 (wine storing) 是非常重要的環節。好的葡萄酒越陳越香是人所共知，當然，並不是所有的葡萄酒都適合陳年。一個「陳」字，說得容易，做起來卻不簡單。

葡萄酒的儲存要面對三大敵人：光線、溫度變化、震蕩

葡萄酒非常害怕直射的光線，無論是天然的還是人造光線。因此很多時候裝葡萄酒的玻璃瓶顏色都很深，以減少光線對酒的傷害。另外，如果儲存環境的溫度變化頻率太高，時冷時熱，也會把葡萄酒折磨死。而且，葡萄酒和人一樣，也會「暈車」、「暈船」、「暈機」。

鑒於以上的因素，儲存環境盡量避開這三個因素即可。所以好的儲存環境絕對不包括你的廚房，也不可以你房間的書櫃，更不能放在你的車尾箱。

目前，對於都市人來說，最好的選項是電子酒櫃，如果是實心鋁門或木門則更加完美。它恆溫、極微小震動、不透光。溫度保持在 10～15°C，最佳濕度為75%。注意用橡木塞封瓶的酒必須平放，讓酒與酒塞接觸，保持濕潤。否則酒塞變干，孔隙變大，酒就容易氧化變壞。

可是，已經打開了的酒，又該如何儲存呢？

事實上，酒一旦打開，當下就應該喝完。如果一個人不行，叫上三五知己也要把它喝完！酒本來就應該和人分享。因為酒開瓶後，酒便開始氧化、醋化。

如果確實經常喝不完，可以考慮入手以下兩個工具：

1. 抽真空酒塞（vacuum wine saver）

抽真空酒塞（vacuum wine saver）（source:amazon）

開瓶後，空氣是葡萄酒最大的敵人。抽真空瓶塞可以把瓶內的空氣盡量抽出，延長葡萄酒壽命（1-2天）。平時參加酒會的酒商們一般都會選用這個工具，價格實惠，操作方便，也易於攜帶。

2. Coravin

Coravin（source:williams sonoma）

最新科技，這是可以讓你不用開瓶也能喝酒的工具。用鋼針通過酒塞插入瓶中，注入氬氣（Argon gas, 最穩定，對葡萄酒幾乎毫無影響的氣體）將葡萄酒逼出，然後拔出鋼針。因橡木柔軟富彈性，橡木塞自動愈合。而這時在酒瓶內和葡萄酒接觸的只有氬氣。

聽上去好像很不錯喲，可高科技的潛台詞就是不便宜。一台 Coravin 售價US$350，一支氬氣平均售價US$10（可用於倒出 15 杯 150ml 葡萄酒）。而且氬氣對酒真的毫無影響嗎？橡木塞的愈合真的毫無破綻嗎？值不值，自己衡量吧。為健康而喝葡萄酒的朋友，尤其是一天只能喝一杯的朋友，可以考慮入手。

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