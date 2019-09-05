盤點世界十大彩色鑽石（下）：俄羅斯皇室專屬的黑色鑽石

繼上一篇「盤點世界十大彩色鑽石（上）：橙色火鑽你見過未？」，這篇我們繼續為大家介紹，另外五顆世界最大的彩鑽，一樣會讓你眼睛為之一亮，每一款都看了目不轉睛。

盤點世界十大彩色鑽石（上）：橙色火鑽你見過未？

6.日落之鑽

鑽石重110克拉，幾乎跟女人的大拇指一樣大，是世界上已知最大的梨形鮮彩黃鑽。這顆鑽石不同凡響的金黃色表明它的碳結構裡的氮含量非常低。光彩如斯豐滿的鑽石，在自然鑽石中實屬罕見，它的重量超過100克拉，這麼大的鑽石非常罕見，具有重要歷史意義。經過專家鑑定，這顆黃鑽具有彩鑽中最高級別的鮮彩顏色，且淨度達VVS1。而在2011年最終以1236萬美元的天價賣出，創造黃鑽價格的世界最高紀錄。

鑽石重110克拉，幾乎跟女人的大拇指一樣大，是世界上已知最大的梨形鮮彩黃鑽。（世界高級品）

7.世界最大紅鑽

這顆鑽石名為Moussaieff Red為5.11克拉的純紅色鑽石，也是全世界最稀有、最昂貴的鑽石之一。 GIA 美國寶石學院表示從來沒有為這種顏色的鑽石作過分級鑑定，可見其罕有程度，Moussaieff Red 被鑑定為天然形成的紅鑽石，這顆切磨自13.9 克拉原石的紅鑽石是在1990 年代由一位巴西農夫發現的。於1987年在紐約拍賣出一顆0.95克拉圓形紅鑽石，成交價高達880.00美元，即平均每克拉成交價926.315美元，創下了彩鑽拍賣會每克拉最高成交價的世界紀錄。

這顆鑽石名為Moussaieff Red為5.11克拉的純紅色鑽石，也是全世界最稀有、最昂貴的鑽石之一。（世界高級品）

8.海洋之夢

全世界罕見最大顆自然出土的深藍綠彩鑽，重 5.51 克拉。它令人讚嘆的飽和顏色乃億萬年來在地層中暴露於自然輻射下所形成的，使它成為世界上最稀有的鑽石之一。這顆藍鑽切割自 11.27 克拉鑽石原石，在 2002 到 2003 年無數次的研究測試與切磨的過程中，證實這難得動人心魄的色彩是自然界造就的奇蹟。

全世界罕見最大顆自然出土的深藍綠彩鑽，重 5.51 克拉。（世界高級品）

9.Tiffany名鑽

Tiffany名鑽是史上最大的金黃色彩鑽之一，原石為1878 年採自南非金伯利礦場，重287.42 克拉，後被切割成罕見的方形明亮式切割，重128.51 克拉，共90 個辦面，比傳統明亮式切割的圓形鑽石多32 個辦面，其璀璨閃爍的光芒實在難以想像，Tiffany1878 年買下此鑽時花了 18,000 美金，目前保守估價至少 1,500 萬以上，平時只展於紐約總店。

Tiffany名鑽是史上最大的金黃色彩鑽之一，原石為1878 年採自南非金伯利礦場，重287.42 克拉。（世界高級品）

10.黑色奧洛夫

俄羅斯皇室專屬的黑色鑽石，為世界上目前發現最大的黑色鑽石，這顆67.50 carats的車工鑽石，因為十八世紀的一位俄羅斯公主擁有而獲其名。根據傳說，這顆黑鑽石來自印度朋迪榭里處的一座聖殿，在當地被稱為「梵天之眼」。此鑽石以前屬於美國商人Charles F. Winson所有， 1995年在紐約富士比拍賣行以150萬美元賣出。 黑色奧洛夫的出名，並不僅僅是因為它有著優良的質地和精湛的切割工藝，更因為它那冥冥中不可知的力量。

這顆67.50 carats的車工鑽石，因為十八世紀的一位俄羅斯公主擁有而獲其名。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鑽石中的王者 盤點世界十大彩色鑽石(下）】