極罕有俄羅斯皇室復活蛋　法貝熱彩蛋全球僅得43個

要提到珠寶界有名的鑽石、珠寶，許多人第一時間想到的可能是海洋之心鑽石、TIFFANY黃鑽等，而在眾多的知名珠寶當中又有一種「彩蛋」你絕對不能不知道，那就是法貝熱彩蛋（Fabergé egg）。 這些彩蛋起源於1880年代，由珠寶工匠法貝熱（Peter Carl Faberge）為俄羅斯皇室所打造的精巧寶石藝術品，而這些彩蛋每一顆都是頂級的珠寶藝術品，一顆曾經最高拍賣到1850萬美元。

據《CNN》報導，法貝熱彩蛋是世界上最奢侈的復活節彩蛋，在俄羅斯皇室要求下被設計成為節慶禮物，採用黃金、鑽石、祖母綠與珍珠製成，每一款都是獨一無二設計，外表的玻璃琺瑯、金箔和金屬製品讓色彩更為豐富。法貝熱蛋的大小不等，高度通常在7.6公分至12.7公分，需要1到2年才能完成。通常情況下，它們可以打開並秀出藏在裡面的驚喜，例如1個微型雕像或1個時鐘。

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外界對法貝熱彩蛋的持久迷戀，可能源於其複雜的歷史背景。法貝熱家庭作為俄羅斯皇室和其他歐洲王室的珠寶供應商，在1917年俄國大革命時隨著沙皇覆滅也跟著煙消雲散。當沙皇家族逃離聖彼得堡時，法貝熱在30多年間製造的50個彩蛋被遺棄，迄今還留存的只剩43顆，剩下的7顆全都失蹤了。

也由於這些彩蛋的稀有，價格在這幾十年來一直上升，2002年名為Winter Egg的蛋，在紐約佳士得拍賣會以960萬美元的價格，賣給了1位匿名電話競拍者。5年之後，1個裡面裝著鑲滿鑽石的公雞、外面以琺瑯裝飾的金蛋，在倫敦佳士得拍賣會創下1850萬美元的高價。

法貝熱過人的才華與無數的心血凝聚在這些美妙絕倫的彩蛋之上，其繁複美麗的外表與不菲的價值至今仍為世人所驚嘆。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界最貴彩蛋 一顆竟要價5.7億台幣！】