【男士手錶】TUDOR帝舵繼ROLEX後調整價格　一文看清各款最新售價

2019年2月開始，ROLEX勞力士宣布旗下手錶系列將要調整價格，其中有的漲價有的降價，但是漲價的比例超過9成，而且每款錶的漲幅大約落在2%～5%不等，在今年過年前這消息一傳出大家都在呱呱叫，不過遊戲規則原本就是品牌自己訂的，如果真的要買他們的錶也只能乖乖（忍痛）付出更高的代價。 勞力士漲價的當時我們就在想說該不會同集團的TUDOR帝舵也會比照辦理，原本半年多過去悄無聲息還以為可能沒事，結果邁入8月有什麼新措施呢？第一個聽到的就是帝舵手錶的售價也要跟著調整了。

跟勞力士的漲價一樣，帝舵的漲價並不是齊頭式一起漲到某個比例，而是依照系列、款式、材質或大小等等因素而有不同的價格調整幅度，不過目前看起來帝舵幾乎都是漲價、沒有太多降價的例子，頂多就是價格維持不變，但價錢沒變的例子也是極少數，大部分的帝舵手錶都漲價了。

以系列來看，包括North Flag、Black Bay和Clair De Rose的漲幅都在10%甚至以上，這些例子應該和搭載帝舵自製機芯有關，也有像是Clair De Rose這類女錶可能跟鑽石、珍珠母貝的成本提高有關。相較之下搭載自製機芯的系列漲幅就比較平穩，大概介於0.幾%到5％左右，對於買錶人來說影響到不算太大，帝舵這次雖然有點全面調漲的意味，但往好處想是他們本來定價就比勞力士親切，所以大概看起來漲得比較兇的也差不多就是萬把塊台幣的程度，不像勞力士漲價幾萬台幣算是正常，還有些錶可以一下差到6位數字台幣，那今年和去年買起來真的有天堂和地獄的感覺，以下就針對帝舵旗下各個系列的重點款式來看看它們到底在這波漲價潮裡漲了多少⋯⋯

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不只勞力士，現在連帝舵也漲價了】