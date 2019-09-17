【男士手錶】IWC大型飛行員系列推出左冠錶　左撇子恩物限量250隻

IWC的大型飛行員（大飛）目前有滿多款七日鍊的三針日期錶，不過品牌最近新推出的大飛七日鍊有點不同，因為它是Big Pilot’s Watch Edition Right-Hander（IW501012），顧名思義它是一只為了左撇子而生的左冠錶，這款錶是系列中首見採用左冠設計的作品，所以對於左撇子或是習慣將手錶戴在右手上的人來說，以後戴著大飛想要上鍊或調時間就不會卡卡的硬是要把左手伸到位在右側的錶冠那邊去了。

雖然說習慣把手錶戴在右手的人相對還是比較少數的一群人，但這不代表左冠錶沒有市場，而且市面上現在有推出左冠錶的品牌也不多，誰能先注意到這個群族，相對就能受到更廣大消費族群的注意，畢竟在這個講究個性的年代，市場當然會希望選擇愈多愈好，所以品牌雖然不會把左冠當成主力產品，不過偶爾推出一下這種設計，就能吸引到你我的注目。

這款左冠大飛依舊是傳承IWC早期的52 T.S.C.型飛行錶，名為大飛表示它的錶徑就是比一般的手錶要再大一點點（錶徑46.2），而它的不鏽鋼錶殼則是這類運動錶最常見的材質，耐操實用，就算不小心出現刮傷也比較不會心痛。大飛的面盤設計靈感是來自於飛機的駕艙儀表，所以整個手錶表面就是力求一目了然，包括大型的時標、指針，加上夜光物料加持，讓它在昏暗的環境也能很輕鬆的讀出當前時間。

與右冠版本的大飛七日鍊有點不同的是，左冠大飛這次不設中央大秒針，而是把它放在3點方向的小錶盤上，同時動力儲存顯示則被移到了9點位置，所以手錶看起來是一個雙眼小錶盤的格局，再搭配6點位置的日期窗，提供基本但好用的顯時功效。另外它的面盤顏色採用的是較深的灰色調，這與現行其他大飛七日鍊也沒有重複，讓人拿到這款錶時不會覺得這只是單純把錶冠換到左邊的小改造而已，至少整個面盤看起來有它自己的個性。

錶款搭載IWC的52010機芯，就跟右冠版搭載的52110機芯一樣，前者同樣在錶殼內部安裝了一枚軟鐵內殼用來抵抗磁力影響，另外52010機芯的結構中也導入了陶瓷零件，除了提升零件的耐磨損能力，這也是用來降低手錶受到磁場影響的一種策略。

+ 3 + 2

由於左冠錶的市場相對還是比較小，所以品牌就連發行的數量也有進行控管，IW501012只限量推出250只，這讓它在整個大飛家族中多了點特殊性，由於數量有限，搞不好就連有些右撇子收藏家也會以興趣想要收藏這款比較不一樣的左冠大飛。可想而知的是，這款左冠大飛的定價會比右冠版本稍貴一點（大概差四萬台幣左右），有鑒於它的稀有程度，有志入手的人應該不會因為這樣的價差就因此而打退堂鼓。

IW501012 不鏽鋼材質 52010自動上鍊機芯 時、分、小秒顯示 動力儲存顯示 藍寶石水晶鏡面 防水60米 錶徑46.2mm 限量250只 參考價：NT$ 473,000（大約HK$118,400）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：IWC大飛新增左冠錶 以後戴右手不會卡卡了】