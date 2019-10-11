【男士手錶】亞諾入門款八日鍊機械錶　機芯半鏤空設計錶迷最愛

亞諾錶ARNOLD & SON在2016年推出的Eight-Day Royal Navy，是錶壇上最新款的八日鍊腕錶之一，採用皇家藍的扭索飾紋面盤，以及上下對稱的動力儲存顯示與小秒針，重現昔日航海鐘的特色與品牌新風貌。

相信有些年輕的錶友可能比較不熟悉亞諾錶，品牌旗下的系列錶款也與昔日大不相同。因為在2012年時，星辰CITIZEN花費6,400萬瑞士法郎，併購瑞士Prothor控股公司，旗下包含亞諾錶ARNOLD & SON與知名機芯廠La Joux-Perret；日後透過星辰集團的資金挹注，以及LJP機芯廠強大的研發實力，亞諾錶推出更多令人激賞的機械錶款。

但產品線經過重整的亞諾錶，仍堅持生產多日鍊腕錶，因為過去亞諾錶的主力錶款之一，便是一款採用單發條盒機芯的七日鍊錶款，錶款同樣具備濃厚的海事風格，也象徵亞諾錶與昔日天文台航海鐘的連結。不過，日後由於亞諾錶進行產品線的調整，2016年推出的Eight-Day Royal Navy錶款，反而成為入門錶款，但過去的七日鍊錶款，產品定位則是在中高階。

亞諾錶所推出Eight-Day Royal Navy錶款，共有藍、黑、白三種顏色面盤，而本款腕錶所使用的皇家藍扭索飾紋面盤，是採用扭索飾紋面盤搭配半透明藍漆的組合，從不同角度觀看，會產生特殊的視覺效果。而面盤同樣使用上下對對稱的組合，也就是八日動力儲存顯示，以及小秒針盤；但是與寶珀Villeret八日鍊相比，日期窗放置在小秒針盤內，雖然閱讀性不如寶珀，但是整體美感則是略勝一籌，看來魚與熊掌總是不能兼得。

錶款內部所搭載的A＆S1016機芯，採用雙發條盒設計，動力儲存為八天，振頻為每小時21,600轉；機芯的直徑為33mm，厚度則是4.7mm，算是一款非常中規中矩的八日鍊機芯。不過本枚機芯較為特殊之處，在於機芯夾板採用半鏤空設計，因此當佩戴者進機芯進行上鍊時，便能完整欣賞到手動上鍊輪系的運作；上鍊輪系的運作先從小卷車傳動至發條盒上的大卷車，然後再由發條盒連接傳動齒輪，將動能傳遞至第二個發條盒上的大卷車，如此有趣的上鍊過程，相信是每位機械錶迷的最愛。

此外，本枚機芯還大量採用藍鋼螺絲，搭配細膩的日內瓦波紋與於魚鱗紋處理；而最令人驚訝的是，廠方還在雙發條盒與傳動輪上，使用藍鋼螺絲黃金套筒，這往往只有在百萬等級的錶款上才會見到，亞諾錶卻毫不手軟的使用，其實還蠻令人感動的。

亞諾Eight-Day Royal Navy。直徑43mm 不鏽鋼錶殼／時間、日期、動力儲存顯示／A＆S1016手上鍊機芯，動力儲存八天／防水30米／參考價 NTD 425,500

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