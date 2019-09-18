超實用餐廳挑選紅酒白酒指南　教你閱讀酒單　從容與侍酒師交流

餐廳點酒 (ordering wine) 是很多人無法跨越的鴻溝。 為什麼幾個朋友一起吃飯的時候，只要是共享的餐飲，都沒有人願意自告奮勇去點？總會說那句經典對白——「你們決定吧，我都 ok。」 因為怕！怕點錯，怕被別人質疑自己的品味。萬一大家覺得我點的很普通怎麼辦？萬一真的很難吃怎麼辦？萬一……瞬間，我們心中會出現一萬個「萬一」，然後索性不點了，沒有人願意背黑鍋。

然後，openrice 來幫你背黑鍋了。

如果出品真的不好，你可以毫無顧慮地把責任推給 openrice，「這是開飯推薦的，沒想到這麼難吃」。這真是一個好 app！好吧，就算點餐過關了，那點酒呢？

餐廳點酒 (ORDERING WINE) 工具

Vivino 無疑是這方面的權威。Vivino除了可以查酒外，最特別的是可以查詢附近餐廳的酒單，並且顯示大眾對每瓶酒的評分。是葡萄酒世界的「openrice」。

但如果 app 上沒有查到，最終還得自己來。不過請放心，你並不是完全靠自己，你還有侍酒師（Sommelier）！

侍酒師是餐廳酒單的設計者，換言之，對餐廳的餐單和酒單都了如指掌。他的職責就是幫助你點酒，為你侍酒。

（upslash@dougglaslopez）

沒有侍酒師怎麼辦？

有酒單卻沒有侍酒師的情況不多，你更應該擔心的是怎麼讓侍酒師知道你的口味。

找侍酒師幫忙絕不會影響你的魅力，相反，不懂又不問才是最愚蠢的做法。侍酒師的存在就是為了幫你選酒的，你不找他，他就沒什麼事做了。但一上來就找侍酒師也不太好，有些前期功夫還是可以先做的。

如何閱讀餐廳酒單，又如何與侍酒師交流？按圖細閱↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

酒的學問再多也不可能喝過所有的酒，侍酒師至少已經把他餐廳酒單上的酒都喝過了。有時懂得問，才是真正的有型！

【本文獲「VinOnly」授權轉載。】