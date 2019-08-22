【膠囊咖啡革命】 咖啡粉囊第二生命 變身環保單車RE:CYCLE

咖啡是現今人類社會最普及的飲料之一，全球每年消費超過5000億杯。隨著膠囊咖啡的興起，幾乎每家辦公室裡都至少有一部膠囊咖啡機，甚至是不少咖啡愛好者家中必備的電器產品，有專家估算每年被消耗的咖啡粉囊高達300億個。為了保護咖啡師精心調配的咖啡配方，隔絕空氣、光線與濕度對咖啡粉的影響，Nespresso的粉囊都是以鋁材及塑膠混合製成，但亦因如此，致令品牌時常被咎病產品會對環境造成損害，更甚者是德國第二大城市漢堡政府表明，嚴禁膠囊咖啡在政府建築物裡被消費。面對這樣的控訴，Nespresso不但沒有龜縮逃避問題，也沒有假意與環保人士設立溝通，更沒有譴責漢堡政府割蓆，而是以實際行動作出正面回應，推行一系列環保企劃，堅實地承擔起國際企業應有的環保責任。

也許由於靠近深受全球暖化問題影響的北極，北歐諸國對環保問題極為重視，當中尤以瑞典為最。為了減輕汽車對環境污染的負擔，瑞典致力推動以單車作為代步工具，令單車成為瑞典人生活的一部分，而瑞典亦因而被譽為「單車之國」，國內有些城市甚至有單車專用的高速公路。

隨著Nespresso在全球各地推行粉囊回收計劃，其成效開始嶄露頭角，早前品牌與瑞典時尚單車品牌Vélosophy 合作，以回收再造的粉囊創造出時尚型格的城巿單車──RE:CYCLE，於全球公開限量發售1,000輛。一看見RE:CYCLE，視線很自然地最先就會被那型格的紫色車架所吸引，由Nespresso熱賣的Arpeggio鋁製粉囊製作，非常輕巧而堅固；而手把上的橙色響鈴，則是以Livanto的粉囊製成。

Nespresso限量版環保筷子 除此以外，Nespresso亦特別創作了全新的限量版環保筷子，筷子頂部的裝飾片，是以由亞洲回收的Nespresso粉囊製成，不單切合環保理念，亦向亞洲飲食文化致敬。筷子上的再生鋁材細節，保留了Volluto粉囊的獨特顏色及優雅的主題圖案；而以「森林管理委員會（FSC）」認證環保紙製成的優雅禮盒，不但擺放著這對環保筷子及筷子托，更被特意設計成可以循環再用作 Nespresso粉囊的存放器，每個可以擺放最多12個粉囊。

而在香港，已被使用的咖啡粉囊經Nespresso回收後，將會送至本地回收工場，先進行鋁製外殼與咖啡渣的分隔工序。鋁材經切碎後會被送至廢金屬處理工場，經重新熔煉程序變成可再用鋁材；至於已分隔的咖啡渣則會送往位於上水的「Nespresso農場」，加以處理後再生成為含有氮的堆肥，令土壤更肥沃，以栽種出高品質的蔬菜及水果等農作物。品牌更會每月將農田的收成捐至食物回收及援助慈善機構「惜食堂」，讓工作人員將蔬菜炮製成溫暖美食，贈予香港弱勢社群。同時，Nespresso亦會將本年度售賣咖啡粉囊回收袋的全數收益（每個港幣5毫）撥捐「惜食堂」，從而協助本地環保組織作長遠發展。