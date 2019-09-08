【第一代Pokemon卡拍賣】破紀錄83.5萬成交　史上最貴單張卡係…

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3年前，《Pokemon Go》熱潮席捲全球，證明了Pokémon（寵物小精靈/神奇寶貝……小編還未能接受寶可夢這個名稱）絕非小孩專利。上月在美國的一場拍賣，一套Pokémon卡就以US$10.7萬（HK$83.5萬；NT$330萬）天價成交，刷新拍賣紀錄。

能賣這個價錢，自然不會是普通的卡牌。這套完整的美國版Pokémon卡，一共103張，於1999年出產，屬於第一代版本。第一代版本甚為珍罕，部份卡牌產量不過50。當中以「噴火龍」尤為矜貴，兩年前有一張在eBay拍賣，成交價高達US$55,650，相當誇張。

卡牌和藝術品拍賣有一項共同之處，就是狀況如何非常影響售價。今次這套Pokémon卡，US$25,000底價，最終連佣能以US$107,010成交，其中一個原因是卡牌悉數皆為完美的Mint 10狀況。

今次刷新的是「全套Pokémon卡」拍賣紀錄。至於單張Pokémon卡的拍賣紀錄，則是於2016年寫下。那是一張「插畫比卡超」（皮卡丘）的特別版卡牌，在拍賣行Heritage Auctions以$54,970成交，勝出競投的收藏家來自香港。此卡珍貴之處，在於它本身並非出售的商品。1998年，日本漫畫雜誌《快樂龍》（CoroCoro）舉行插畫比賽，這張「插畫比卡超」是勝出者的禮物，當年印製了不足40張，流傳下來的更是少之又少。

按圖即看這套天價Pokemon卡，以及「插畫比卡超」特別版卡牌▼▼

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（The Value）

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