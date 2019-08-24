【淺談日威】重泥煤日威 微型生產的厚岸蒸餾所

相信每個朋友圈內總有一兩位是重度生蠔上癮者，一口氣可以吃下三、四打！而同樣是威士忌愛好者的話，定必懂得加一兩滴泥煤或艾雷島威士忌落生蠔，鹹鹹的海島風味真正體現和昇華在Pairing之上。今回要說的，是早於2016年開始營運、座落於北海道的厚岸蒸餾所，那裡有著良好的風土，更是蠔的盛產地！

厚岸去年就先行推出一批「New Born」系列的非泥煤作品，讓粉絲們止止渴，以200ml而言價格偏高，但早就售罄。（圖片來源：厚岸蒸餾所） 自2016年開始蒸餾，本來預計在2019/2020年才推出首批產品（三年熟成），但可能萬眾期待，於去年就先行推出一批「New Born」系列的非泥煤作品，讓粉絲們止止渴。日本威迷的口味不一，有喜歡重雪莉的、也有支持本土淡麗風味的，但亦有不少是傳承自蘇格蘭重口感的。厚岸蒸餾所屬於微型生產的酒廠，到今時今日，酒客們都不會墜進「微型生產」的迷思，而厚岸的吸引之處，還是因為與迷倒村上春村的艾雷島風土特色相似。相信於今年年尾開始，就會有正式的泥煤作品出桶，據說酒廠早在2013年曾以不同的酒桶作試驗，包括常見的波本桶、雪莉桶，還有日本名物水楢桶以及紅酒桶、Rum桶等⋯⋯

更多厚岸蒸餾所之環境：

（圖片來源：厚岸蒸餾所）

+ 4 + 3 + 2

（圖片來源：厚岸蒸餾所） 說起水楢桶（Mizunara），是日本獨有的品種，於今天之所以如此享負盛名，是因為曾經被《Whisky Bible》高度推崇，當然，於外國人的味蕾上，會覺得水楢桶有著迷人的「東方韻味」，例如檀木香，但要知道本來水楢桶無人問津，而那股韻味更是無意中被發現。大約於三十年代，日本三得利公司（Suntory）因為日本正值戰時資金短缺，所以無力購入高昂的外國酒桶，於是開始發掘自己國家的水楢木。然而，因為水楢木含有水份高，「Mizu」就是水的意思，紋理深容易出現滲漏，而桶子內部更要用特定結構固定，更重要的是，一開始陳年出來的酒味道非常奇怪，很快就放棄了這批酒。不過，相隔很多年之後，有人無意中從酒窖中找到這批酒，卻發現口味奇佳！原來，水楢木桶要陳年長時間才會發揮、蘊釀出韻味。令人期待的是，厚岸正在計劃推出採用水楢木桶的系列「厚岸オールスター」（All Star）。