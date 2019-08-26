【Bar Food】 倫敦名廚炮製 全港獨有兩款必食傳統小吃

普遍人對於酒吧食物的印象，總是離不開炸魚薯條雞翼之類，不過位於中環歌賦街的Gough’s on Gough，行政總廚Cary Docherty最近就為位於餐廳地下的Piranha Bar精心設計了一系列的特色酒吧食物，當中更包括兩款全港獨有的英國傳統小吃！

行政總廚Cary Docherty 由英國著名古董收藏家兼傢具品牌創辦人Timothy Oulton開辦的Gough’s on Gough，主打傳統高級英國菜，去年12月初更從倫敦邀得名廚Cary Docherty來港執掌行政總廚之位，立即吸引不少饕客慕名而來。最近Cary更為Piranha Bar帶來一場精彩的革新，不但為酒吧增設了新鮮海產琳瑯滿目的海鮮吧，更炮製了一系列的特色酒吧食物，當中包括全港獨有的英國傳統小吃仰望星空批（Stargazy Pie）及獨創的香港rarebit多士。

海鮮吧

仰望星空批是英國康和郡的傳統名菜，相傳在16世紀時，在康和郡一個名為毛斯爾的小漁村因為連番遭受狂風雷暴，漁民無法出海捕漁而鬧起飢荒，眼見不少村民都快將餓死時，一位名叫Tom Bawcock的漁民決定出海一搏，終於成功在狂風雷暴中撈得大批漁獲，並將所有漁獲製作成批，令村民得以從飢荒中解困。當時Tom為了證明批中確實有鮮魚作餡料，將魚頭魚尾也放進批中焗製，並故意將之從批中突出，自此成為仰望星空批最經典正宗的做法，菜式亦因而得名。傳言當時Tom焗製的仰望星空批裡有多達7種魚類，而食譜傳至不同地方後則對於所用魚類有不同演繹，而Cary為Piranha Bar炮製的版本便用上了沙甸魚。

仰望星空批

而Cary獨創的香港rarebit多士，靈感則來自威爾斯的經典前菜Welsh rarebit。有別於傳統Welsh rarebit以啤酒、芥末和紅椒粉配上車打芝士焗製的方法，Cary認為醬油是其中一種最能代表香港的調味料，故將食譜改成以醬油及車打芝士焗製，口感酥脆而且極富醬油和芝士的濃稠黏滑，味道香濃豐富。

香港rarebit多士

其餘的Piranha Bar小食餐單還包括：

牛脂炸薯

煙肉三文治

坎伯蘭香腸三文治

薯條三文治

魚手指三文治

煙鯷魚多士

煙三文魚配焗多士

半打生蠔

雞尾酒蝦

青口配薯條

烤帶子

烤西班牙大紅蝦

烤龍蝦配薯條

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