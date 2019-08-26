全球最大型威士忌酒展Whisky Live重點資訊：珍稀酒款、精彩活動

由英國《威士忌雜誌》創辦的威士忌年度盛事Whisky Live一直享負盛名，在全球超過33個城市舉行，而今年則是第四屆在港舉行，藉此機會除了可以與一眾釀酒師、蒸餾廠代表、威士忌達人等即場交流，對酒客而言最重要的還是可以在場品嚐到琳瑯滿目的威士忌與珍稀酒款。事不宜遲，馬上送上今屆Whisky Live的重點資訊！

・在場有超過500款不同酒廠及品牌的威士忌。

・精彩活動包括大師班（Master class），今年增設的Gin Place及British／Scottish Zone。

・由Copper Dog調和麥芽威士忌設立的Pop-up理髮店，可以提前預訂修剪和造型服務。

・Diageo在場預售「Single Malt Special Release 2019 Collection」。

・晚上於The Qube（同場二樓）舉行「Rhythm in a Cask」音樂節，邀請來的表演嘉賓包括樂隊Mr. 主音布志綸。

・門票分為標準門票、尊尚門票、晚間門票及「Rhythm in a Cask」音樂節門票四款。

・持尊尚門票的參加者可獲贈「Whisky Ambience Set」一套（送完即止）。

・「Whisky Ambience Set」是由The Balvenie單一麥芽威士忌與Whisky Live HK攜手打造，包括The Balvenie DoubleWood 12年（50ml）及限量版Speyside室內香薰（100ml）。

・持尊尚、標準及晚間門票的參加者皆可獲贈Whisky Live × Glencairn迷你版專業威士忌品酒杯一隻（價值 HK$180）。

・尊尚、標準及晚間門票均包括三枚代幣，另有免費品飲威士忌多款。

・尊尚門票包括四張珍稀威士忌品酒劵。